Bu bankanın bankamatiğini kullananlar yaşadı! Banka kartına öyle bir özellik geldi ki...

Akbank, müşterilerinin banka kartı ile yaptıkları alışverişleri daha esnek bir şekilde ödeyebilmeleri için yeni bir dönemi başlattığını duyurdu. "Artı Para ile Öde" adı verilen bu yeni özellik sayesinde Akbank Kart sahipleri, 500 TL ve üzeri alışverişlerini Akbank Mobil uygulaması üzerinden taksitlendirebilecekler. Akbank’ın bu yeniliği, müşterilere alternatif bir ödeme kolaylığı sunarak, finansal esnekliklerini artırmayı hedefliyor. İşte Akbank’ın yeni hizmeti hakkında merak edilen tüm detaylar…

AKBANK’TAN YENİ HİZMET: ARTİ PARA İLE ÖDE

Akbank, sürekli yenilikçi ürün ve hizmetlerle müşterilerinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Son olarak hayata geçirilen "Artı Para ile Öde" hizmeti, müşterilerin banka kartı alışverişlerini taksitlendirmelerini sağlayan bir özellik olarak öne çıkıyor. Bu özellik sayesinde Akbank Kart sahipleri, vadesiz hesaplarından yaptıkları 500 TL ve üzeri alışverişlerde, Akbank Mobil uygulaması üzerinden taksitlendirme yapabilecekler. Böylece, nakit ihtiyacı doğduğunda, alışverişlerin ödemesini daha esnek bir şekilde yapma imkanı sağlanıyor.

NASIL KULLANILIR? AKBANK MOBİL ÜZERİNDEN ADIM ADIM ARTİ PARA İLE ÖDE

"Artı Para ile Öde" özelliğinden yararlanmak isteyen Akbank Kart sahiplerinin izlemesi gereken adımlar oldukça basit:

Akbank Mobil Uygulamasına Giriş Yapın: İlk olarak, Akbank Mobil uygulamasını açarak kullanıcı bilgilerinizle giriş yapın. Hesap Hareketleri Bölümüne Geçin: Ana ekranda yer alan hesap hareketleri bölümüne tıklayın. Taksitlendirmek İstediğiniz Alışverişi Seçin: Taksitlendirmek istediğiniz 500 TL ve üzeri alışverişi seçin ve ilgili alışverişin üzerine tıklayın. Artı Para ile Öde Seçeneğini Tıklayın: Açılan ekranda "Artı Para ile Öde" seçeneğine tıklayın. Taksit Sayısını Belirleyin ve Onaylayın: İstediğiniz taksit sayısını belirleyin ve işlemi onaylayarak taksitlendirme sürecini tamamlayın.

Bu işlemler sonucunda, seçtiğiniz alışveriş tutarını belirlediğiniz taksit sayısına göre ödemeye başlayabilirsiniz. Akbank Mobil uygulaması, bu süreci hızlı ve kullanıcı dostu bir şekilde yönetmenizi sağlıyor.

AKBANK’IN YENİ NESİL FİNANSAL ÇÖZÜMLERİ

Akbank Ödeme Sistemleri Bölüm Başkanı Yasin Mengüllüoğlu’nun açıklamalarına göre, "Artı Para ile Öde" özelliği, bankanın yenilikçi ürün ve hizmet geliştirme anlayışının bir parçası olarak sunuluyor. Mengüllüoğlu, Akbank’ın sadece teknolojik yeniliklere değil, aynı zamanda müşterilerinin günlük finansal ihtiyaçlarını karşılayacak çözümler üretmeye de büyük önem verdiğini belirtti. "Artı Para ile Öde" hizmeti de bu yaklaşımın bir ürünü olarak, müşterilerin alışveriş deneyimlerini daha esnek hale getirmeyi ve finansal yönetimlerini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Mengüllüoğlu, "Akbank olarak, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıracak çözümler üretmeye devam ediyoruz. 'Artı Para ile Öde' özelliğimizle alışverişlerde esneklik sunarak, finansal ihtiyaçların daha etkin bir şekilde yönetilmesine yardımcı olmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

500 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE TAKSİT İMKANI

"Artı Para ile Öde" özelliği, 500 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli olacak şekilde tasarlanmış bir ödeme kolaylığı sunuyor. Bu sayede, büyük miktarda yapılan alışverişlerin ödemeleri, küçük taksitlere bölünerek daha rahat bir ödeme planı oluşturulabiliyor. Özellikle nakit ihtiyacının arttığı dönemlerde, bu tür bir taksitlendirme özelliği, müşterilerin bütçelerini daha etkin bir şekilde yönetmelerine olanak tanıyor.

Akbank’ın sunduğu bu yeni özellik, hem bireysel hem de ticari müşterilere büyük bir avantaj sağlıyor. Alışverişlerin hemen ardından yapılabilen taksitlendirme işlemi, ödeme sürecini kolaylaştırarak, müşterilere finansal esneklik kazandırıyor.

AKBANK’IN DİĞER YENİLİKÇİ HİZMETLERİ VE KAMPANYALARI

Akbank, finansal teknolojiler ve ödeme sistemleri alanında yaptığı yatırımlarla, sektörde fark yaratmaya devam ediyor. Bankanın sunduğu çeşitli kampanyalar ve hizmetler, müşterilerin farklı finansal ihtiyaçlarına çözüm üretme hedefi taşıyor. Bu kapsamda, “Artı Para ile Öde” hizmeti de, Akbank’ın müşteri odaklı yaklaşımının bir yansıması olarak karşımıza çıkıyor.

Akbank müşterileri, bankanın sunduğu diğer avantajlı hizmetler ve kampanyalar hakkında detaylı bilgi almak için Akbank Mobil uygulamasını ziyaret edebilir veya Akbank şubeleriyle iletişime geçebilirler. Banka, sürekli olarak yenilenen kampanyalar ve fırsatlarla müşterilerine değer katmaya devam ediyor.

AKBANK İLE ALIŞVERİŞLERİNİZİ ESNEK VE KOLAY BİR ŞEKİLDE ÖDEYİN!

Akbank’ın "Artı Para ile Öde" özelliği, müşterilerine alışverişlerde büyük bir kolaylık sunuyor. 500 TL ve üzeri alışverişlerinizde, Akbank Mobil üzerinden kolayca taksitlendirme yaparak, finansal yönetiminizi daha esnek hale getirebilirsiniz. Bu yenilikçi hizmetten yararlanmak ve alışverişlerinizi daha planlı bir şekilde ödemek için Akbank Mobil’i ziyaret edin ve fırsatlardan faydalanın!