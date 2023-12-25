Bunlara yatırım yaparken iki kez düşünün! Paranız bir anda buhar olabilir!

Ekonomist Mahfi Eğilmez, yatırımcılar için dikkat çeken uyarılarda bulundu. İşte detaylar....

Bunlara yatırım yaparken iki kez düşünün! Paranız bir anda buhar olabilir!
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Ekonomist Mahfi Eğilmez, yatırım yapmayı düşünen bir çok kişinin kaybetmemesi için önemli uyarılarda bulundu. Eğilmez, ponzi fonlarının yatırımcıları cezp ettiğini belirterek önemli açıklamalarda bulundu.

para

Ekonomist Mahfi Eğilmez, 2021 - 2023 yılları arasında ekonomi politikalarını değerlendirmeye aldı. Eğilmez, Ponzi fonlarının bir çok kişiyi mağdur ettiğini belirterek vatandaşların dikkatli yatırım yapması gerektiğini belirtti. Eğilmez faiz indirimleri ve KKM'ye geçişle birlikte ekonominin olumsuz etkilendiğini belirterek faiz indirimlerinin vatandaşları oldukça etkilediğini belirtti. Eğilmez, faizlerin düşürülmesinin konut, otomobil ve borsadaki talebi katladığını belirterek önemi adımlar atıldığını aktardı. Eğilmez daha ayağı yere sağlam basan yatırımlar yapmanın ülke ekonomisine iyi geleceğini belirterek orta sınıf diye bir şeyin kalmadığını da belirtti.

Eğilmez, yatırımcılara yapılan uyarıların ciddiye alınması gerektiğini belirterek ekonomideki sorunların ciddiye alınması gerektiğini aktardı.

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