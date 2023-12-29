Bunu alan parasını kaybeder! Selçuk Geçer bas bas bağırdı: Sakın yapmayın

Ünlü ekonomist Selçuk Geçer önemli bir tarih paylaşarak bitcoin yatırımcılarını para kazanmak için uyardı.

"Sakın bunlardan alım yapmayın" diyerek bitcoin yatırımcılarının nelerden uzak durması gerektiğini açıkladı.





Geçer, 12 Ekim'de 26.000 dolar seviyesinde olan bitcoin fiyatının şu anda 44.000 dolara ulaştığını ve %47'lik yükselişin göz ardı edilmemesi gerektiğinin altını çizdi.





Bu Tarihe Dikkat Edin !

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ETF başvuruları için son tarihin 10 Ocak 2024 olduğunu belirtti.

Bu tarihe kadar bir karar verilebileceğini belirtti. Eğer onaylanırsa, bitcoin önemli bir yükseliş görecektir.





"50.000 dolardan satın alın"

Geçer, yatırımcıları şu anda kripto satın almanın yanlış olduğu konusunda uyardı. Kripto paranın neden şimdi alınmaması gerektiğini şu şekilde açıkladı:





"10 Ocak'ta spot ETF'lere izin verilirse 50.000 dolardan bitcoin alın. Ancak şu anda her şey biraz belirsiz görünüyor. Bir şeyler daha netleştiğinde kripto para satın almak daha akıllıca olacaktır. Kısacası, FED'den faiz indirimi sinyali gelirse ve spot ETF kararı olumlu olursa, bugün 40 dolardan almadığınızı gidin 60 dolardan alın."