Bunu alan parasını kaybeder! Selçuk Geçer bas bas bağırdı: Sakın yapmayın

Ünlü ekonomist Selçuk Geçer yatırımcıları uyardı. Önemli bir tarihi işaret ederek "Sakın buna yatırım yapmayın" dedi. Detaylar haberimizin devamında.

Bunu alan parasını kaybeder! Selçuk Geçer bas bas bağırdı: Sakın yapmayın
Yayın Tarihi:

Ünlü ekonomist Selçuk Geçer önemli bir tarih paylaşarak bitcoin yatırımcılarını para kazanmak için uyardı.

"Sakın bunlardan alım yapmayın" diyerek bitcoin yatırımcılarının nelerden uzak durması gerektiğini açıkladı.

para

Geçer, 12 Ekim'de 26.000 dolar seviyesinde olan bitcoin fiyatının şu anda 44.000 dolara ulaştığını ve %47'lik yükselişin göz ardı edilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

para

Bu Tarihe Dikkat Edin !

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ETF başvuruları için son tarihin 10 Ocak 2024 olduğunu belirtti.

Bu tarihe kadar bir karar verilebileceğini belirtti. Eğer onaylanırsa, bitcoin önemli bir yükseliş görecektir.

para

"50.000 dolardan satın alın"

Geçer, yatırımcıları şu anda kripto satın almanın yanlış olduğu konusunda uyardı. Kripto paranın neden şimdi alınmaması gerektiğini şu şekilde açıkladı:

para

"10 Ocak'ta spot ETF'lere izin verilirse 50.000 dolardan bitcoin alın. Ancak şu anda her şey biraz belirsiz görünüyor. Bir şeyler daha netleştiğinde kripto para satın almak daha akıllıca olacaktır. Kısacası, FED'den faiz indirimi sinyali gelirse ve spot ETF kararı olumlu olursa, bugün 40 dolardan almadığınızı gidin 60 dolardan alın."

Öne Çıkanlar
Memur ve emeklilere kötü sürpriz! Bu haber uykuları kaçıracak: Son dakika açıklandı Memur ve emeklilere kötü sürpriz! Bu haber uykuları kaçıracak: Son dakika açıklandı
Saat 17.00'de ikramiye müjdesi verildi! Yeni yılda 50.000 TL ödenecek Saat 17.00'de ikramiye müjdesi verildi! Yeni yılda 50.000 TL ödenecek
Yeni yıldan önce son şans! Aralık sonu mevduatı 32 Güne 13.118 TL - 13.701 TL ödüyor Yeni yıldan önce son şans! Aralık sonu mevduatı 32 Güne 13.118 TL - 13.701 TL ödüyor
Çok Okunanlar
Yılbaşı ikramiyesi müjdesi verildi! 8 Ocak’ta 2-3 maaş hesaplara yatacak Yılbaşı ikramiyesi müjdesi verildi! 8 Ocak’ta 2-3 maaş hesaplara yatacak Saat 17.00'de ikramiye müjdesi verildi! Yeni yılda 50.000 TL ödenecek Saat 17.00'de ikramiye müjdesi verildi! Yeni yılda 50.000 TL ödenecek Denizbank yıl sonunda gemileri yaktı! Bunu yapanlara trink diye 30.000 TL ödeyecek Denizbank yıl sonunda gemileri yaktı! Bunu yapanlara trink diye 30.000 TL ödeyecek Doları, altını olan gözü gibi baksın! Öyle bir rekor geliyor ki: Borcu olan eyvah diyecek Doları, altını olan gözü gibi baksın! Öyle bir rekor geliyor ki: Borcu olan eyvah diyecek 5 dakika sonra 22.400 TL hesabınıza aktarılacak! Tek bir onayla fırsatı yakalayın 5 dakika sonra 22.400 TL hesabınıza aktarılacak! Tek bir onayla fırsatı yakalayın Kiracıları sevindiren haber geldi! 7000 TL'lik kira yardımı alabilirsiniz: Bu şartlara dikkat Kiracıları sevindiren haber geldi! 7000 TL'lik kira yardımı alabilirsiniz: Bu şartlara dikkat