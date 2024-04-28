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Bunu yapmayanın emekli maaşı artmayacak: İşte zamlı maaş alma formülleri

Emeklilik sonrasında maaşı yetmeyen emekli yüksek emekli olma yollarını araştırırken, emekli adayları da erken emeklilik konusundaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Bu konular ile alakalı olarak uzmanların açıklamaları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 28.04.2024 13:20
Güncelleme Tarihi: 28.04.2024 13:20
Bunu yapmayanın emekli maaşı artmayacak: İşte zamlı maaş alma formülleri

Emekliler için Temmuz da yapılacak olan zam oranı merakla bekleniyor. Temmuz ayında açıklaması yapılacak olan Haziran enflasyon verisi sonrasında ortaya çıkacak olan 6 aylık enflasyon rakamları zam oranının tabanını oluşturacağı biliniyor. Emeklilik sonrasında maaşı yetmeyen emekli yüksek emekli olma yollarını araştırırken, emekli adayları da erken emeklilik konusundaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Bu konular ile alakalı olarak uzmanların açıklamaları devam ediyor.

Emeklilik öncesi ve sonrası yüksek maaş alma stratejileri konusunda Ekonomi Uzmanı İsmail Sevinç emekli aylıkları arasındaki farkların temelinde prime esas kazançların yüksekliği yattığını belirtirken, 2000 senesi ve sonrasında yüksek maaş alanların daha yüksek emekli aylığı alabileceklerini belirtti. Aylık bağlama oranları düşük olan, düşük maaş alan kişinin de prime esaslı olarak daha düşük emekli maaşı aldıklarını belirtti.

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PRİM GÜN SAYISINA TAKILMAYIN

Emeklilerin en çok yaptığı hatanın nasıl olsa prim gününün tamamlandığını düşünmeleri olduğunu vurgulayan uzman isim, borçlanma yoluyla da emekli aylığının artırılabileceğini belirtti. SGK kapsamında bilindiği üzere emekli olma şartlarının Kadınların en az 20 yıl, erkeklerin ise en az 25 yıl sigortalı olması ve en az 5000 gün prim ödemesi zorunluluğu mevcut iken malulen emeklilik konusunda da açıklama uzman isim tarafından yapılmış bulunuyor.

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MALULEN EMEKLİLİK

Malulen emeklilikten faydalanabilecek olan çalışmayacak derecedeki adaylar, kanser, parkinson sendromu, epilepsi, beyin tümörü, multipl skleroz (MS), serebral palsi, retina kanaması, organ nakli, uzuv kaybı, şizofreni, bipolar bozukluk, siroz, anemi, demans, zeka gerilikleri ve AIDS gibi hastalıklar sebebiyle iş gücünün yok olması sebebiyle emekli olabiliyor.

Yüksek ücretli bir işte çalışmak, emeklilikte yüksek maaş alma yolu olarak görünürken, Borçlanma yoluyla ek prim ödeyerek emekli maaşları arttırılabiliyor. Uzun süre sigortalı kalmak emekli maaşını arttıran formuller arasında yer alıyor. Uzun vadeli ve engebeli bir süreç olarak bilinen emekli olma süresi için yukarıda bahsi geçen detayları yakalayan adayın, emekli maaşını tavan rakamdan bağlanabileceğini sözlerine ekleyen Uzman isim, gerekli adımları erkenden atmanın öneminden bahsediyor.

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