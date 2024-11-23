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Cebinizi yakmayacak araba bulmak çok kolay! 2. el araç fiyatları da akıma uydu

Sahibinden.com tarafından yayımlanan yeni rapora göre otomobil piyasasında talebin artmaya devam etmesine rağmen reel fiyatların 16 aydır düşüş trendinde

Yayın Tarihi: 23.11.2024 14:57
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 14:57
Cebinizi yakmayacak araba bulmak çok kolay! 2. el araç fiyatları da akıma uydu

Artan faizler ile birlikte özellikle de araç almak isteyen vatandaşın hayalleri suya düşmeye başlamış iken, son yapılan değerlendirmede Ekim ayında gözle görülür fiyat düşüşlerinin yaşandığı ve bu kapsamda araç alımlarının hız kazandığı tespit edildi. İkinci el otomobil piyasasında son zamanların fiyat düşüşün yaşandığı gözlemlenirken, cepleri daha fazla yormadan araç alınması imkanının önünün daha da açılacağı tahmin ediliyor.  

Sahibinden.com tarafından yayımlanan yeni rapora göre otomobil piyasasında talebin artmaya devam etmesine rağmen reel fiyatların 16 aydır düşüş trendini sürdürdüğü ortaya çıktı. Yapılan açıklamada Eylül ayına göre %1,7 artan otomobil talep endeksi, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre ise %50,8'lik bir sert yükseliş kaydettiği ifade edildi.  

Cebinizi yakmayacak araba bulmak çok kolay! 2. el araç fiyatları da akıma uydu

2. EL ARAÇ SATIŞLARI TAVAN YAPIYOR 

Artan talep sebebiyle 2. el araç fiyatlarının artması beklenirken, arz yoğunluğu sebebiyle de fiyatların yükselmediği aksine azalmaya devam ettiği raporlandı. BETAM'ın verilerine göre, satılan otomobil sayısının, satılık ilan sayısına oranı %22'ye çıkarak 0,9 puanlık bir artış ortaya çıktı. Yapılan değerlendirmede ise Ekim ayında satılık otomobil ilan sayısı %2,9 artarken, satılan araç sayısı ise %5,5 oranında yükseliş gösterdiği hesapları sunuldu.  

KAPATILAN İLAN YAŞINDA DÜZENLEME 

Bir yandan talep artarken, reel fiyatların yıllık değişim oranında negatif seyrin de ortaya çıktığı belirtildi. 2023 Mayıs ayında %47,9 gibi rekor seviyeye ulaşan değişim oranının, takip eden aylarda azalış gösterdiği ortaya çıkarken, Ekim ayına geldiğimizde %33,6’ya kadar düştüğü belirtildi.  

Cebinizi yakmayacak araba bulmak çok kolay! 2. el araç fiyatları da akıma uydu

ORTALAMA OTOMOBİL FİYATLARI DA ARTIYOR 

Ekim ayında ortalama otomobil fiyatları, eylül ayına kıyasla yükselerek 888 bin 907 liraya ulaştı. yıllık değişim oranındaki düşüş hızının yavaşladığı belirtilirken, ortalama otomobil fiyatı geçtiğimiz yıla göre sadece %1,4 azalış gösterdi.  

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