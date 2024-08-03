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Cumaya kadar alışveriş listenizi tamamlayın! Bim mutfaklara adeta şenlik getiriyor

BİM, 9 Ağustos 2024 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her hafta Cuma günü sayfa sayfa indirimleri sunan BİM, temizlikten gıdaya, kişisel bakımdan beyaz eşyaya kadar geniş ürün yelpazesi ile müşterisini cezbediyor.

Yayın Tarihi: 03.08.2024 13:23
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 13:23
Cumaya kadar alışveriş listenizi tamamlayın! Bim mutfaklara adeta şenlik getiriyor

BİM, 9 Ağustos 2024 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her hafta Cuma günü sayfa sayfa indirimleri sunan BİM, temizlikten gıdaya, kişisel bakımdan beyaz eşyaya kadar geniş ürün yelpazesi ile müşterisini cezbediyor. Her hafta Cuma günü müşteri memnuniyetini sağlamak ve yeni müşterilerini kazanmak amacıyla sayfa sayfa indirim sunan BİM, stokları yenilemek adına 9 Ağustos indirim kataloğunu da yayınladı.

BİM 9 AĞUSTOS AKTÜEL KATALOĞU

Gerek evinin ihtiyacını karşılamak isteyen gerekse de yenilemek isteyen müşterilerine odaklı olarak hazırlana BİM 9 Ağustos Aktüel ürünler kataloğunda çeyizcilere çok cazip teklifler sunuluyor. Küçük ev aletleri ve mutfak gereçleri indirimleri ile dolu olacak olan yeni katalog, müşteri memnuniyetini hat safhaya taşıyacak. 9 Ağustos tarihli BİM Aktüel kataloğunda, özellikle çeyiz takipçilerini ve mutfak ürünleri alışverişine önem verenleri sevindirecek indirimli ürünler yer alacak. Özellikle de zücaciye ve mutfak eşyaları için sayfa sayfa indirimi sunan BİM, alma ihtiyacı olan vatandaşa büyük destek sağlayacak.

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BİM ZÜCCACİYE İNDİRİMİ

Okyanus gold peçetelik, nihale ve kaşıklık gibi ürünler, 115 TL’den başlayan fiyatlarla raflarda yerini alacağı belirtilirken, Rakle gold simli su bardağı, 99 TL’den satılacak. Bu indirimlere ek olarak, kahve yanı bardak 149 TL ve meşrubat bardağı üçlü set 109 TL fiyatıyla alıcıları bekliyor. Desenli çay bardağı ise altılı set olarak 129 TL'den satılacak. Bu ürünlerin yanı sıra Chef’s yuvarlak tepsi 229 TL’den raflara sığacak.

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Bim 9 Ağustos aktüel kataloğunda ayaklı gold rimli kase (21cm) büyük ilgi çekerken, bardaklı baş ucu sürahisi, metal derin bulaşıklık ve cam sabunluk çeşitleri gibi pratik ürünler de alışveriş listesinde yer alacağa benziyor. Ayrıca, katlanabilir çamaşır seleleri ve su kovası da ev düzeninizi kolaylaştıracak seçenekler arasında yer alıyor. 9 Ağustos tarihine özel süet fon perde 140x270cm 329 TL, brode perde 140x260cm ise 179 TL ile satışa çıkıyor.

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