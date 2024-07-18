Dar gelirlinin sofrasına bereket geldi! Yeni gıda desteği bizzat elden teslim edilecek

Hayat pahalılığının en çok etkilendiği kesim dar gelirli kesim olarak bilinmekte. Toplum nezdinde dezavantajlı olan bu kesime yönelik hükümet tarafından Aile Bakanlığı aracılığı ile destekler sunulmaya ve kalem sayısı da gün gün arttırılmaya devam ediyor. Hükümetin yanı sıra sosyal belediyecilik anlayışı ile ilerleyen bir çok belediye de dar gelirli vatandaşa yönelik desteklerini esirgemiyor. Seçim senesi olması sebebiyle bu kesime sağlanan desteklerde artış gözlemlenirken, seçim vaadi olarak sunulan bu destekler ile alakalı çalışmalar da devam ediyor.

BELEDİYE DESTEKLERİ

Şehitkamil Belediyesi de sosyal belediyecilik anlayışı ile hareket etmeye devam ederken dar gelirliye yönelik bir çok destek hareketi sergilemeye devam ediyor. Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, ihtiyaç sahibi hanelere yönelik gıda yardımı dağıtımını aralıksız sürdürüyor. Görece geldiği günden beri başlattığı programlarla dikkat çeken ve vatandaş ile birebir dayanışmada bulunduğu belirtilen Yılmaz tarafından yapılan açıklamada gıda desteği ile alakalı detayların oluşmaya başladığı belirtildi.





ŞEHİTKAMİL BELEDİYESİ DESTEĞİ

Kent Lokantası, Emeklihane ve emekliye 5 bin TL destek gibi projelerden sonra başlatılan gıda yardımı çalışmaları kapsamında Başkan Yılmaz, b bir çok mahalle ziyareti ile yeni destek açıklaması yaparken, gıda kolisi dağıtımlarının da başladığını belirtti. Söz konusu destek, dar gelirli ailelerin yaşam standartlarını iyileştirmeyi hedeflerken, alım gücünün yerlerde süründüğü şu günlerde mutfakları donatıyor.

Başkan Yılmaz'ın talimatıyla Şehitkamil Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri de gıda yardımı dağıtımına aralıksız devam edeceği açıklanırken, ekipler, ilçe genelinde tespit edilen ihtiyaç sahibi hanelere gıda kolisi ulaştırıyor.