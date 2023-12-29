Denizbank yıl sonunda gemileri yaktı! Bunu yapanlara trink diye 30.000 TL ödeyecek

Denizbank yıl sonuna özel promosyon duyurusu yaptı. Müşterilere 30.000 lira bonus fırsatı sunan bankanın kampanyası 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerlidir.

Denizbank yıl sonunda gemileri yaktı! Bunu yapanlara trink diye 30.000 TL ödeyecek
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Kamu ve özel bankalar yıl sonuna özel kampanyalar hazırladılar. Bu kampanyaların arasında ise kart harcamaları sonrası verilen bonuslar öne çıkıyor. Denizbank'ın müşterileri için yıl sonuna özel olarak hazırladığı bir kampanya oldukça dikkat çekti.

Denizbank'tan yıl boyu bonus fırsatları!

Denizbank'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamanın içeriğinde müşterilere yıl boyunca 30 bin liraya kadar bonus kazanma fırsatı sunulduğu bildirildi. Kampanyadan faydalanmak için belirli tüketim kategorilerindeki harcamalarınıza göre avantaj elde edeceksiniz.

Denizbank yıl sonu 30.000 lira kampanyası

Kampanya Koşulları ve Avantajları

Denizbank Promosyonuna katılım çeşitli koşullara tabidir. Bu şartların yerine getirilmesi durumunda toplam 30.000 TL tutarında bonus kazanma şansınız var. Kampanyalar müşteri bazında değerlendirilir ve kampanyaya katılmadığınız takdirde herhangi bir fayda sağlayamazsınız.

Denizbank kampanyasına nasıl katılabilirim?

Kampanyaya katılmak isteyenler Denizbank'ın resmi internet sitesinden, şubelerinden veya telefon bankacılığından başvuru yapabilirler. Bu promosyon belirtilen tarihe kadar geçerli olup, müşterilerin çeşitli harcama kategorilerinde belirli koşulları karşılaması gerekmektedir. Kampanyaya ve katılıma ilişkin detaylı bilgiye Denizbank'ın resmi kanallarından ulaşabilirsiniz.

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