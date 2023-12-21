Depoları o saatte fulleyin! Motorine son dakika dev zam geliyor

Çarşamba gecesi benzine yapılan zam sonrasında bu gece saatleri itibari ile motorine zam geleceği açıklandı. Araç sahiplerine kötü haber son dakika verildi. Geçtiğimiz haftalarda brent petrolün varil fiyatında yaşanan düşüler hem motorine hem de benzine indirim olarak yansımıştı. Ancak son 2 haftadır 72 dolara kadar düşen petrol fiyatları 78 dolara kadar yükselmesi akaryakıt fiyatlarına doğrdudan zam olarak yansıdı. Bugün 10,24 kapanışında brent petrol 79 dolar seviyesine yükseldi. Bu yükselişin motorine gerçekleştireceği zam oranını 1 lira 62 kuruşa çıkarttı.

MOTORİNE SON DAKİKA ZAM

Brent Petrol fiyatlarındaki artış sebebiyle motorine gece yarısı itibariyle geçerli olacak 1.62 TL zam geleceği bildirildi. Yapılan açıklama kapsamında benzin ve LPG fiyatlarında herhangi bir değişikliğin yapılmayacağı belirtildi. Geçtiğimiz çarşamba gecesi de benzine 1.49 kuruşluk zam açıklaması sonrasında gece yarısı uygulamaya alınmıştı. Akaryakıt fiyatlarındaki son zamanlardaki değişim araç sahiplerini zor durumda bırakacağa benziyor. Bu sebeple gece yarısı olmadan motorin kullanan vatandaşın depolarını doldurması gerekiyor.





Özellikle de Dizel araçlarda 2023 senesi içerisinde arka arkaya gelen zamlarla birlikte yakıt maliyetleri de kat kat artmış bulunuyor. Hem bireysel hem de ticari araç sahiplerinin bütçelerini olumsuz olarak etkileyen motorin fiyatları yılbaşından bu yana %50'den fazla artmış bulunuyor. Yaz başında 100 dolara kadar dayanan Brent Petrol varil fiyatı, sonrasında düşüşe geçmiş ve 70 dolara kadar gerilemişti. Bu gerileme akaryakıtlara düşüş olarak yansımıştı. Son zamanlarda döviz kurundaki artış, akaryakıt vergileri ve enflasyon faktörlerinin birleşmesi ile birlikte araç sahiplerinin yakıt için cebinden çıkan para katlanarak büyüyeceğe benziyor.

Küresel piyasalarda yaşanan arz- talep dengesizliği sebebiyle, jeopolitik gerginliklerin de sebep verdiği brent petroldeki Yükseliş araç sahiplerinin tasarrufunu azaltıyor. Bu gece yarısı yapılan olan motorin zammı litre başınan 1.62 kuruşa tekabül edecek.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul

Benzin: 34,45 TL

Motorin: 35.48 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 35,17 TL

Motorin fiyatı: 36,16 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 35,36 TL

Motorin fiyatı: 36,41 TL