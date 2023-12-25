Dev bankadan ana para ertelemeli kredi! O birey tek şarta 90 gün sonra ödemeye başlayacak

Şekerbank tarafından başlatılan finans desteğinin Ocak 2024'e kadar devam edeceği açıklanmış bulunuyor. Şekerbank kredi desteğinden KOBİ'ler 3 ay ertelemeli olarak faydalanabiliyor. Faiz oranlarının yükselmesi sebebiyle krediye ulaşmanın zor olduğu günlerde bankalar gerek bireye gerekse de Kobilere yönelik desteklerini sürdürüyor. Şekerbank'ta KOBİ kredi paketinde yer alan erteleme fırsatı ile tercih sebebi olabiliyor. İşletmelerin üretimi yavaşlatmaması, istihdama destek olmak amacıyla ticari faaliyetlerin durdurulmamasını desteklemek amacıyla başlattığı kampanya ile dikkat çekiyor.



Kişisel işletmelere yönelik olan başlatılan KOBİ kredisi kampanyasında en dikkat çeken detay 3 ay erteleme fırsatı olurken, diğer taraftan 36 aya kadar vade imkanı da tercih edilebilirliği arttırıyor. Kredi kullanan şahıs firması, geri ödemesine 3 ay sonra başlayıp, 36 aya varan vade imkanından faydalanabiliyor.





Anadolu Bankacılığı misyonuyla hareket eden Şekerbank resmi internet sayfasından kampanya ile alakalı tüm detayları paylaşmış bulunuyor. İşletme müşterilerine dönem dönem düzenlediği kampanyası ile onların yanında olduğunu ispatlayan Şekerbank, düzenlediği kampanya ile yeni yılda da müşteri memnuniyetini kazanmayı ve yeni müşteri çekmeyi hedefliyor.

31 Ocak 2024 tarihine kadar süregelecek olan Şekerbank Kobi kredisi ile işletmelerin finansal giderlerine destek olmayı hedefliyor. Özellikle de kış şartlarının ağırlaşmaya başladığı şu günlerde finansal ihtiyacı artan işletmecilerin, ürün ve hizmetlere daha kolay ulaşmasını sağlayacak olan destek kredisi, uygun faiz oranları ile de dikkat çekiyor.

BİRÇOK KAMPANYA BİR ARADA

Şekerbank tarafından geçtiğimiz ay başlatılan 3 ay ertelemeli KOBİ kredisi detayları hala daha merakla araştırılıyor. Sunulan krediye ek olarak Şekerbank müşterisi KOBİ, bir çok imkandan daha faydalanma hakkı kazanıyor. Şekerbank müşterisi şahıs firması kendisine sunulan POS cihazı kampanyasından da indirimli olarak faydalanabilirken, başvurulması durumunda bir çok cazip kampanya da KOBİyi bekliyor.

31 OCAK TARİHİ VERİLDİ

Şekerbank Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklama kapsamında 3 ay ertelemeli krediden faydalanmak için 31 Ocak'a kadar vakit tanındığı belirtiliyor. Bu kapsamda başvuru yapmak isteyen KOBİ'nin bu tarihe kadar işlemlerini tamamlaması gerekiyor.