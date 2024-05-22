Devlet bankalarında emekliye bayram öncesi destek! 5.000 TL tek çırpıda verilecek

Fahiş fiyat artışları ürün ve hizmet zamları, emeklinin cebini yormaya ve acil nakit ihtiyacı duymasına mahal verdiği şu günlerde acil ödemesi olan ya da borcu biriken emekli, bankalara yöneliyor. Bankalar tarafından emekliye özel olarak avantajlar açıklanmaya devam ediyor. Bu kapsamda kamu bankaları öncülük ederken, Kurban Bayramına az bir vakit kala emekliye sağlanan kredi destekleri de araştırılmaya başlamış bulunuyor.

Emekli özel ihtiyaçları ve ödemeleri için eşe dosta gitmesine gerek kalmayacak. Halkbank tarafından bir süredir devam eden Mini Emekli paketi, bayram öncesi alınacaklar listesindeki kabarıklığı ortadan kaldırmayı hedefliyor. Yapılacak başvuru sonrasında onay süreci olmadan anında hesaplara 5 bin lira aktarılacak iken, çekilen bu tutarın faiz oranı ise bireye özel olarak değişkenlik gösterecek.





KAMU BANKALARI EMEKLİ KREDİSİ

Halkbank’ın sunduğu bu avantajlı pakete istinaden, emekli; diğer kamu bankalarını da aynı tutara verdiği faiz oranlarını yakından takip ediyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank’da bayram öncesi emekliye kredi imkanı sunuyoır. Emeklinin ihtiyacı tutarında sunulan krediler, dikkatleri üzerine çekiyor.

Ziraat Bankası yüzde 5,34’ten 5 bin lira kredi ödemesi imkanı sağlıyor. Vakıfbank’ta 5 bin lira ihtiyacı olan emekliye özel olarak %5,44 faiz imkanı ile hazır kredi paketini açıklamış bulunuyor.

Maaşını bu bankalardan birine taşımak isteyen emeklinin faydalanacağı kredi kampanyasında emeklinin kredi notuna ve gelirine göre sunulan faiz oranlarının yanı sıra esnek ödeme yöntemleri de açıklanmış bulunuyor.