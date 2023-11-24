Doğalgaz desteğinde 125 TL detayı! Yeni tarih açıklandı: Vatandaşlar oh çekecek

Doğalgaz destekleriyle ilgili son gelişmeler belli oldu! Destekler devam edecek! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

DOĞALGAZ DESTEKLERİ DEVAM EDECEK

1 Mayıs tarihine gelen faturaların 25 metreküpe kadar olan kullanımları devlet tarafından karşılanıyordu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar doğalgaz uygulaması kapsamında 24 Nisan tarihi sonrasında Temmuz dönemine kadar 2 milyar 470 milyon 636 bin 833 TL bütçe ödemesi yapıldığını belirtti. Bakanlığın bütçesiyle ilgili sorulan soruya Bayraktar şu açıklamayı yaptı; '24 Nisan 2023 tarihiyle 31 Mayıs 2023 tarihine kadar olan ilk fatura bedelleri 2023 senesi Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bakanlığımıza ayrılmış bütçeye 1 milyar 812 milyon TL ek ödenek tahsis edildi ve bu ödenekten 1 milyar 811 milyon 722 bin 315.34 TL ödeme yapıldı.





7457 sayılı 2023 senesi Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da Ücretsiz Doğalgaz Verilmesine İlişkin Giderler için açılmış bütçeden 6 milyar 100 milyon TL ödenek ayrıldı. Uygulama 2024 senesine kadar sarkan dilim için yapılacak ödemeler 2024 senesi Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile tahsis edilecek ödenekten gerçekleştirilecek. Aynı zamanda 25 metreküpe kadar olan doğalgaz tüketimine karşılık sistem kullanım bedelleriyle ilgili toplam ödeme tutarı 658 milyon 914 bin 518.50 TL olarak belirlendi.'