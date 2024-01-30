Dolar biriktirenlere kara haber geldi! Ünlü banka dolardaki büyük depremi açıkladı

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Dolar biriktirenlere kara haber geldi! Ünlü banka dolardaki büyük depremi açıkladı
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Dünyaca ünlü banka doların düşeceği tarihi açıkladı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

DOLAR BU TARİHTE DÜŞECEK

ABD'li ünlü banka Wells Fargo dolar fiyatlarının düşeceği tarihle ilgili önemli verilerini paylaştı. Paylaşılan raporda yapılan tahminlere göre 2024 senesinin ilk çeyreğinde dolar fiyatlarının 31 TL'ye yükselmesi ve sonrasında zaman içinde 30.50 TL seviyelerine düşmesi bekleniyor. 

dolar fiyatlarında düşüş tarihi

Ünlü banka sene sonuna doğru dolar düşüşlerinin hızlanacağını ve 29.50 TL seviyelerine kadar gerileyeceğini söylüyor. Yayımlanan rapora göre 2025 senesinde dolar kurunun 28.50 TL seviyelerinde olması bekleniyor. Aynı zamanda ABD ekonomik büyüme hızının yavaşlaması ve FED'in senenin ikinci çeyreği itibariyle faiz indirimlerine başlaması durumunun dolar üstündeki baskıyı artırması da tahmin ediliyor.

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