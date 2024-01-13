Dolar kurunda düşüş sinyali! Dünyaca ünlü banka dolar kuru tahminini değiştirdi

Kasım ayının ortalarından itibaren daha güçlü bir dolar beklentisiyle pozisyon alan Morgan Stanley, bu tahminini revize ederek dolar için daha temkinli bir duruş sergiledi. Bankanın stratejistleri, doların gücüne olan inançlarının ABD'deki yavaşlama, düşen faiz oranları ve yatırımcıların hisse senetlerinden uzak durmaya yönelmesi gibi faktörlerle azaldığını ifade etti.

DOLARIN GÜCÜNE OLAN İNANÇ AZALDI





Morgan Stanley stratejistleri, "Doların gücüne olan inancımız anlamlı bir şekilde azaldı. ABD verilerindeki yavaşlama büyüme farklarını sıkıştırdı, ABD faizleri benzerlerine kıyasla daha da düştü ve yatırımcılar hisse senedi getirilerine dayanarak savunmadan uzak görünüyor" açıklamasında bulundu.

Banka, euro-dolar işlem tavsiyesini kapatırken, yatırımcılara kısa euro-yen pozisyonu almayı önerdi. Morgan Stanley, ABD faizlerinin düşmesiyle yenin kazançlı çıkacağını ve euro bölgesi ekonomisinin zayıflamaya devam etmesiyle euro'nun değer kaybedeceğini öngörüyor.

Morgan Stanley stratejistlerinden David Adams, "Doların görünümünün daha belirsiz olması diğer G3 para birimlerinin temellerini değiştirmiyor" şeklinde değerlendirmede bulundu.