Dolar kurunu 25 TL'ye düşürecek hamle! Doları olan ah vah edecek

6 Mayıs'ta dolar, haftanın ilk gününe değer kaybederek başlangıç yaptı. Doların değerindeki düşüş eğilimi sürerken, yatırımcılar 'Doların geleceği ne olacak, düşüş devam edecek mi?' gibi sorulara cevap arıyorlar. Ekonomi uzmanlarının dolar analizleri bu süreçte büyük ilgi görüyor. İktisatçı Mahfi Eğilmez, doların 25 TL seviyelerine kadar gerileyebileceğini ifade etti.

Doların 25 TL'ye inebileceği öngörüsünde bulunan Mahfi Eğilmez, bu düşüşün olasılığını dile getirdi. Eğilmez'e göre, eğer bugün faiz oranları 80 seviyesine çıkarılırsa, dolar kurunun 25 TL seviyelerine gerilemesi muhtemel. Ayrıca, enflasyon beklentilerini de paylaşan Eğilmez, ekonominin toparlanması için gerekli adımları sıraladı.

Son dönemde bir televizyon programına katılan Mahfi Eğilmez, ekonomik trendler üzerine kritik değerlendirmelerde bulundu. Merkez Bankası'nın faiz artırımının yalnızca enflasyonu kontrol altına almak için yeterli olmayacağını vurgulayan Eğilmez, ekonominin iyileştirilmesi için yapısal reformların şart olduğunu belirtti. Eğilmez, yanlış faiz politikalarının ekonomiyi olumsuz etkileyebileceğini, doğru bir faiz politikasının ise ekonomiyi tek başına iyileştiremeyeceğini, bunun yanı sıra ek önlemlerin alınması gerektiğini ifade etti.





Mahfi Eğilmez, döviz piyasasındaki mevcut durumu ve döviz satış stratejilerini şöyle açıkladı:

"Kuru tutuyoruz şimdi mesela" dedi ve devam etti: "Kura baskı uyguluyor, ne yapıyor satıyor. Döviz satıyor, şimdilerde alıyor. Tersine döndü ama tekrar satacak. Kuru 32’lerde, 33’lerde tutmaya çalışıyor. Niye tutmaya çalışıyor? GSMH yüksek görünsün diye…."

Ayrıca, Eğilmez faiz oranları ile dolar kuru arasındaki ilişki hakkında da konuştu: "Faizi bugün 50'deyiz, 80'e çıkar kur büyük ihtimalle 25'e düşer" dedi ve faiz oranlarındaki artışın dolar kurunu düşürme eğiliminde olduğunu ifade etti

9 Mayıs Dolar Kaç Oldu?

9 Mayıs'ta dolar kuru, yatırımcıların merceği altında yer aldı. Dolar, günün ilk saatlerinde yüzde 0,28'lik bir düşüşle işlem gördü. "9 Mayıs dolar kuru ne kadar? Bugün dolar ne kadar oldu?" gibi sorular yatırımcılar tarafından sıkça soruldu.

6 Mayıs itibarıyla, doların satış fiyatı 32,1708 TL olarak belirlendi ve alış fiyatı 32,1637 TL olarak kaydedildi. Aynı zaman diliminde, euro kuru satışta 34,6638 TL , alışta ise 34,6172 TL seviyelerindeydi. Euro-dolar paritesi ise 1,0772 olarak gerçekleşti.