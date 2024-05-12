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Dolar yatıranlar ya kral olacak ya rezil olacak! Aylar sonra ilk defa yaşanıyor

Türkiye Merkez Bankası'nın (TCMB), döviz kurlarındaki ani yükselişleri dengelemek için başlattığı Kur Korumalı Mevduat (KKM) sistemi, tasfiye aşamasına girerken, yaz dönemindeki hızlı çıkışlar son zamanlarda yavaşlamıştı. Standard & Poor's'un Türkiye ekonomisi hakkındaki raporunun ardından, KKM'de aylar sonra beklenen bir dönüm noktasının yaşanacağı öngörülüyor.

Yayın Tarihi: 12.05.2024 11:19
Güncelleme Tarihi: 12.05.2024 11:19
Dolar yatıranlar ya kral olacak ya rezil olacak! Aylar sonra ilk defa yaşanıyor

21 Aralık 2021'de, Türkiye Merkez Bankası'nın (TCMB) piyasa müdahaleleri ve ekonomik politika kararları eleştirilirken, kontrol edilemeyen döviz kuru artışlarını dengelemek amacıyla Kur Korumalı Mevduat (KKM) sistemi devreye alındı. İki yıl içinde TCMB'nin 818 milyar Türk Lirası zarar etmesine ve Hazine'ye ağır bir mali yük getirmesine neden olan bu sistem, yaz döneminde tasfiye edilmeye başlandı. Bu süreçte, KKM hesaplarındaki mevduat miktarı 140 milyar dolardan 72 milyar dolara düşüş gösterdi.

dolar kuru

KKM'deki yükün büyük bir kısmını azaltmayı başaran Türkiye Merkez Bankası, Resmi Gazete'de duyurduğu bir dizi kısıtlama ile geçmiş aylarda mevduat çıkışlarını hızlandırdı. Ancak, son haftalarda bu çıkışlar neredeyse durdu. Ekonomik politikalarda esneklik gösterilmeyeceği ve para politikasının sıkılaştırılacağı yönündeki açıklamalar, dolar/TL kuru üzerinde düşüş baskısı yaratıyor. Son bir aydır dolar kurunda görülmeyen bir artış, KKM hesaplarına sahip yatırımcıları tedirgin etmekte.

Son dönemde, şirketler ve bireysel yatırımcılar Türk Lirası'nın yüksek mevduat faizlerinden yararlanmaya yönelirken, Standard & Poor's'un Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesi, yabancı yatırımların ülkeye akın etmesine yol açacağı öngörülüyor.

Son bir ay içinde döviz hesaplarından yaklaşık 10 milyar dolarlık bir azalma gözlemlenirken, bu fonların büyük bir kısmının Türk Lirası mevduat hesaplarına aktığı tahmin ediliyor. Bu gelişme, Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarından çıkışların gelecek haftalarda hız kazanacağına işaret ediyor ve bu da KKM'den TL mevduat hesaplarına geçişlerin artacağı beklentisini güçlendiriyor.

KUR Korumalı Mevduat İçin Yeni Düzenleme Geliyor

Son iki ayda haftalık ortalama %0.2 oranında bir azalma gösteren Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında, düşüşün hızlanacağına dair beklentiler güçleniyor. TCMB, döviz rezervlerini artırarak ve net döviz pozisyonunu güçlendirerek bu süreci dikkatlice yönetmeye odaklanmış durumda.

Geçtiğimiz hafta 15 milyar dolarlık bir alım gerçekleştirerek net döviz varlıklarını -45 milyar dolara çıkaran TCMB, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 'KKM'nin 2024 sonunda sona ereceği' yönündeki açıklamaları doğrultusunda, birikmiş rezervlerini KKM hesaplarından çıkışları desteklemek için kullanmaya hazırlanıyor.

Yeni getirilecek kısıtlamalarla birlikte, yatırımcıların döviz hesaplarından çekilip TL mevduat hesaplarına yönelmesi beklenmiyor. Bunun yerine, KKM'den ayrılacak şirket ve bireysel yatırımcıların, yıllık %70 civarında bileşik faiz oranları sunan Türk Lirası mevduat hesaplarına geçiş yapmaları öngörülüyor.

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