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Dolar yatırımcıları dikkat! Ünlü ekonomist açıklamasıyla kaderiniz değişecek

Selçuk Geçer, belirli yatırım araçlarına dikkat çekerek, yaşanan büyük düşüşü duyurdu.

Yayın Tarihi: 12.05.2024 14:11
Güncelleme Tarihi: 12.05.2024 14:11
Dolar yatırımcıları dikkat! Ünlü ekonomist açıklamasıyla kaderiniz değişecek

Milyonlarca yatırımcı, ekonomik piyasalardaki çeşitli yatırım araçları aracılığıyla varlıklarını değerlendirme yoluna gidiyor. Bu araçlar arasında Bitcoin, dolar ve gram altın öne çıkıyor. Ünlü ekonomist Selçuk Geçer ise yatırımcılara önemli tavsiyelerde bulunarak piyasanın son durumunu analiz etti.

PİYASALAR HAKKINDA

PİYASA GÜNCELLEMESİ

Bir ay önce 31,97 düzeyinde olan dolar, şu an için 32,5 seviyesinde işlem görüyor. Ons altın ise bir ayda 2 bin 300 dolardan 2 bin 320 dolara yükseldi. Bitcoin, 68 bin dolardan büyük bir düşüşle 63 bin dolara geriledi.

FAİZ ORANLARI VE ULUSLARARASI GERİLİMLERİN PİYASALARA ETKİSİ

Yatırım araçlarındaki bu dalgalanmanın ana nedeni olarak İran ile İsrail arasındaki gerilim gösteriliyor. Dolar ve gram altın piyasasında Merkez Bankası'nın faiz artışlarının etkisi hissedilirken, Bitcoin'deki düşüş ve ons altın ile doların kısa süreli artışları yatırımcıları endişelendiriyor.

GEÇER: YATIRIMLARINIZ RİSK ALTINDA OLABİLİR

Piyasa analizleri konusunda uzman isimler değerlendirmelerini sürdürüyor. Tanınmış ekonomist Selçuk Geçer, önemli uyarılarda bulundu. Geçer, "Bitcoin konusunda dikkatli olun. 

Aniden 30 bin dolar seviyelerine düşebilir. Bu, yatırımlarınızın risk altında olduğu anlamına gelir" şeklinde konuştu.

“ANİ BİR DÜŞÜŞ YAŞANABİLİR”

Selçuk Geçer, ons altın için de benzer bir görüş belirtti ve "Ons altın fiyatı 2 bin 400 dolara çıkabilir ancak ani bir düşüşle 1.900 veya 1.800 dolara kadar gerileyebilir" dedi.

Türkiye'deki dolar kuru üzerine de değerlendirmelerde bulunan Geçer, dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Geçer, "Bir gün uyandığınızda Mehmet Şimşek'in görevden alındığını öğrenebilirsiniz. Ardından doların 100 lira olduğunu görüp şaşırabilirsiniz. Doların aniden 100 liraya yükselmesi yerine, 60 lira seviyesine dengeli ve yavaş bir şekilde ulaşması daha sağlıklı olur" ifadelerini kullandı.

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