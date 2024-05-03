Bist 100
10.224,45 0%
DOLAR
32,35 -0,05%
EURO
34,81 0,05%
ALTIN
2.378,97 -0,25%

Dört kategoride zam yağmuru! Nisan ayında pahalılığın dibine vuruldu: Mayıs ayı daha zor geçebilir!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan nisan ayı enflasyon rakamları, Türkiye'nin ekonomik açıdan ne derecede zorlu bir süreç geçirdiğini ekonomik veriler çerçevesinde sabah saatlerinde açıkladı.

Yayın Tarihi: 03.05.2024 14:42
Güncelleme Tarihi: 03.05.2024 14:42
Dört kategoride zam yağmuru! Nisan ayında pahalılığın dibine vuruldu: Mayıs ayı daha zor geçebilir!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan nisan ayı enflasyon rakamları, Türkiye'nin ekonomik açıdan ne derecede zorlu bir süreç geçirdiğini ekonomik veriler çerçevesinde sabah saatlerinde açıkladı. Nisan ayında Mart ayına istinaden yüzde 3,18, 2023 Aralık ayına göre yüzde 18,72, 2023 Nisan ayına göre yüzde 69,80 ve senelik ortalamalara göre yüzde 59,64 oranında enflasyonda artış sergilendiği belirtildi. 

MART AYI ZAM ŞAMPİYONLARI

Bu rakamlar, yıllık enflasyonda 17 ayın zirvesine ulaşılması anlamına geldiği uzmanlar tarafından yorumlanırken, Bağımsız akademisyenlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) tarafından sunulan oranlar ise üst seviyede seyrettiği belirtildi. ENAG nisanda enflasyonu aylık yüzde 5,02, yıllık yüzde 124,35 olarak hesapladı.

tll

ENFLASYON TAHMİNLERİ AÇIKLANDI

Reuters tarafından düzenlenen ankette ylık yüzde 3,4, yıllık yüzde 70,3 oranları sunulurken, AA tarafından ekonomi anketinde ise oranlar 3,22 ve  69,87 olarak hesaplandı. 

TÜİK tarafından yayımlanan tabloda geçtiğimiz ay en az enflasyona maruz kalan harcama giyim ve ayakkabı sektörü olurken, yüzde 103,86 ile en fazla artış gösteren sektörün ise eğitim sektörü olduğu belirtildi. Yıllığa vurulduğunda gıda enflasyonu yüzde 60 üzerinde seyrettiği belirlendi. 

Ana harcama grupları listesini paylaşan TÜİK raporunda; geçtiğimiz aya göre en az artış gösteren sektör yüzde 1,03 ile sağlık oldu.  Nisan ayında arka arkaya aldığı zamlar ile vatandaşa isyan ettiren tütün fiyatları ve alkol fiyatları da artışın en yüksek olduğu ana grup olarak kayıtlara geçti. 

tll

Karayolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı  ise Mart ayına göre Nisan'da yüzde 34,24 artış gösterdi. Hava yolu taşımacılığı bu ana kolda ikinci olurken, kümes hayvanları zammı da yüzde 13,57'lik artışla dikkatleri çekti. 

 Yüksek enflasyon, alım gücünü düşürerek halkı yoksullaştırırken, hükümet tarafından TL'nin değer kazanması ve enflasyonu düşürecek olan sıkılaşma politikaları konusunda gelişmeler açıklanmaya devam ediyor. 

İLGİLİ HABERLER

Ev almak isteyen o tarihi bekliyor! Konut ve kira fiyatlar pat diye çakılacak!

Kredi kartıyla temassız işlem yapanlar dikkat! 2 yıl sonra değişti

Memura emekliye katmerli zam oranı sızdı! 4A 4B 4C'liye can suyu olacak

Borçluyu feraha çıkaran 100.000 TL kredi! Kefilsiz şartsız PTT verecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
IBAN'dan para gönderen dikkat: 'Açıklamaya bunu yazın' Yoksa Masak devreye giriyor
2
3 bin lira emekli ikramiyesine, 2 bin lira ek ikramiye hesaplara 2 Nisan'dan önce aktarılacak
3
Bayram ikramiyeleri tekrardan hesaplandı: 3.000 Tl değil 2.250 TL- 1.500 TL ödeme yapılacak
4
İş Bankası promosyonu rekora doymuyor! Mayıs ayına özel tutar 28.000 TL'ye çıktı
5
15 Nisan'da fark attıran promosyon ödemeleri başladı! Garanti Bankası 21.000 TL açıkladı
6
Promosyon müjdesinin devi Akbank'tan geldi! 35.500 TL açıklama yapıldı
7
Akbank füze bağladı! Mart bitmeden 37.100 TL promosyon ödüyor

835.000 TL fiyatıyla Mayıs'ta sıfır araç alan Kasım'da ödemeye başlıyor! İşte Hyundai Mayıs kampanyası

Memura emekliye katmerli zam oranı sızdı! 4A 4B 4C'liye can suyu olacak

Dört kategoride zam yağmuru! Nisan ayında pahalılığın dibine vuruldu: Mayıs ayı daha zor geçebilir!

Kredi kartıyla temassız işlem yapanlar dikkat! 2 yıl sonra değişti

TCKN 0,2,4,6,8 olana IBAN'a ödeme müjdesi! 10.000 TL 5 dakika içinde yüklenecek

Borçluyu feraha çıkaran 100.000 TL kredi! Kefilsiz şartsız PTT verecek

İki şartla aylık 7.608 TL maaş yolu göründü! PTT kimlikle başvuru alıyor

700.000 TL'ye TOGG kapısı aralandı! Mayıs'ta 2024 model gıcır gıcır satışlar başladı

En gergin ve sinirli kişiler bu burçlardan çıkıyor! Yanlarına yaklaşmak mümkün değil

Ev almak isteyen o tarihi bekliyor! Konut ve kira fiyatlar pat diye çakılacak!

Dağ gibi borcu birikene 100.000 TL destek! O bankada hesabı olan yaşadı

Koşul yok şart yok! O tarihte emekliye 3000 TL maaşa ek ödeme!