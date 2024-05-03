Dört kategoride zam yağmuru! Nisan ayında pahalılığın dibine vuruldu: Mayıs ayı daha zor geçebilir!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan nisan ayı enflasyon rakamları, Türkiye'nin ekonomik açıdan ne derecede zorlu bir süreç geçirdiğini ekonomik veriler çerçevesinde sabah saatlerinde açıkladı. Nisan ayında Mart ayına istinaden yüzde 3,18, 2023 Aralık ayına göre yüzde 18,72, 2023 Nisan ayına göre yüzde 69,80 ve senelik ortalamalara göre yüzde 59,64 oranında enflasyonda artış sergilendiği belirtildi.

MART AYI ZAM ŞAMPİYONLARI

Bu rakamlar, yıllık enflasyonda 17 ayın zirvesine ulaşılması anlamına geldiği uzmanlar tarafından yorumlanırken, Bağımsız akademisyenlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) tarafından sunulan oranlar ise üst seviyede seyrettiği belirtildi. ENAG nisanda enflasyonu aylık yüzde 5,02, yıllık yüzde 124,35 olarak hesapladı.





ENFLASYON TAHMİNLERİ AÇIKLANDI

Reuters tarafından düzenlenen ankette ylık yüzde 3,4, yıllık yüzde 70,3 oranları sunulurken, AA tarafından ekonomi anketinde ise oranlar 3,22 ve 69,87 olarak hesaplandı.

TÜİK tarafından yayımlanan tabloda geçtiğimiz ay en az enflasyona maruz kalan harcama giyim ve ayakkabı sektörü olurken, yüzde 103,86 ile en fazla artış gösteren sektörün ise eğitim sektörü olduğu belirtildi. Yıllığa vurulduğunda gıda enflasyonu yüzde 60 üzerinde seyrettiği belirlendi.

Ana harcama grupları listesini paylaşan TÜİK raporunda; geçtiğimiz aya göre en az artış gösteren sektör yüzde 1,03 ile sağlık oldu. Nisan ayında arka arkaya aldığı zamlar ile vatandaşa isyan ettiren tütün fiyatları ve alkol fiyatları da artışın en yüksek olduğu ana grup olarak kayıtlara geçti.





Karayolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı ise Mart ayına göre Nisan'da yüzde 34,24 artış gösterdi. Hava yolu taşımacılığı bu ana kolda ikinci olurken, kümes hayvanları zammı da yüzde 13,57'lik artışla dikkatleri çekti.

Yüksek enflasyon, alım gücünü düşürerek halkı yoksullaştırırken, hükümet tarafından TL'nin değer kazanması ve enflasyonu düşürecek olan sıkılaşma politikaları konusunda gelişmeler açıklanmaya devam ediyor.