Eczaneye gitmeye korkutacak zam! Tüm ilaç fiyatları yüzde 23 artacak

Resmi Gazete’de yayımlanan genelgede ilaç fiyatlarını etkileyecek yeni zam açıklandı. Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile ilaç fiyatları yeniden belirlenirken, Euro kurundaki yükselişin doğrudan ilaç fiyatlarına yansıtılacağı açıklandı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan ve Resmi Gazete’de yer alan "Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar" ile ilaç fiyatlandırmasında önemli bir revize yapıldı. Euro kurunun yüzde 23,5 artırılarak 21,67 TL’ye çıkması, ilaç sektöründe yeni bir zam kapısını aralarken, giderlerde de artış belirlendi.

İLAÇ ZAMMI EKİM 2024

Yeni dönemde ilaç fiyatlamasında geçerli olacak euro kuru, 2024 yılı Ekim ayı itibarıyla 21,6721 TL olarak belirlenirken, bu durum, birçok ilacın fiyatında önemli bir artışa neden olacak. Özellikle kronik hastalığı olan ve düzenli ilaç kullanan vatandaşlar, bu durumdan en çok etkilenen kesim olacak.

İLAÇLARDA KAR ORANI DEĞİŞİKLİĞİ

İlaç fiyatlarındaki artışın yanı sıra, ilaçların satışında uygulanan kâr oranlarında da değişikliğe gidildi. Yeni düzenlemeyle birlikte, depocu ve eczacı kâr oranları yeniden belirlendi. Bu durumun da ilaç fiyatlarına ek bir yük getirmesi bekleniyor.

Depocu kârı, 328 TL’ye kadar olan kısmı için yüzde 8, eczacı kârı ise yüzde 28 olarak belirlendi. 328 - 657 TL arasında kalan bölümde ise depocu kârı yüzde 6 ve eczacı kârı yüzde 18 olarak güncellenmişken, 657 TL üstünde kalan kısmı için depocu kârı yüzde 3 ve eczacı kârı yüzde 13 düzeyinde imzalar atıldı. Yeni karar bugün itibari ile uygulamaya koyulacak.



