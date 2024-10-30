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Ekim’de aldınız aldınız! Taşıt kredilerinde düşüş, koştur koştur bankaya götürtüyor

Son aylarda otomobil fiyatlarındaki artış ve ekonomik belirsizlikler, vatandaşın araç alma hayalini rafa kaldırmasına mahal verebiliyor.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 11:37
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 11:37
Ekim’de aldınız aldınız! Taşıt kredilerinde düşüş, koştur koştur bankaya götürtüyor

Son aylarda otomobil fiyatlarındaki artış ve ekonomik belirsizlikler, vatandaşın araç alma hayalini rafa kaldırmasına mahal verebiliyor. Hal bu iken bazı bankaların taşıt kredisi faiz oranlarında yaptığı düşüşler, otomobil pazarında yeni bir hareketlilik yaşanmasını sağlarken, bu sayede araç almak isteye0n vatandaş da harekete geçebiliyor. Özellikle de taşıt kredilerinde yaşanan düşüşler vatandaşın kredi kullanımına yönelmesini sağlayabiliyor. Düzenlenen taşıt kredisi kampanyaları vatandaşı bankalara yönelttiği şu günlerde, taşıt kredisi faiz oranları araştırması artmaya devam ediyor.  

Sene başında alınan sıkı para politikaları ve yüksek faiz ile zora girmiş olan otomobil piyasasının, düşen kredi oranları ile tekrardan hareketleneceği tahmin ediliyor. Bankalar tarafından sağlanan taşıt kredileri, peşinat oranlarının düşürülmesi ya da faiz oranlarında düşüş olarak vatandaşın karşısına çıkabiliyor. Merkez Bankası'nın bir süredir politika faizini sabit bırakması, taşıt kredilerinde düşüşe mahal verirken, bankalar arasındaki rekabet, daha düşük faiz oranlarıyla müşteri çekme çabalarını da artırmış bulunuyor. Öte yandan zorlaşan araç alımı şartları da bankaları daha esnek şekilde kullanılabilen faiz kampanyaları düzenlemesine mahl vermiş bulunuyor.  Bankaların sunduğu düşük faiz oranları, vatandaşların aylık ödemelerini azaltırken, uzun vadede geri ödenmesi imkanı da vatandaşın bütçelerine uygun ödeme planları oluşturmasına imkan sağladı.  

Ekim’de aldınız aldınız! Taşıt kredilerinde düşüş, koştur koştur bankaya götürtüyor

IŞTE BANKA BANKA TAŞIT KREDİSİ FAİZLERİ 

2024'teki güncel taşıt kredisi faiz oranları şöyle sıralanıyor: 

Türkiye İş Bankası (0 km): %3,99 

Garanti BBVA (Dijital taşıt kredisi): %3,99 

Akbank (0 km): %4,29 

ING (0 km): %3,94 

Türkiye İş Bankası (2. el): %3,99 

Yapı Kredi (2. el): %4,99 

TAŞIT KREDİSİ VADE SAYILARI HESAPLAMASI 

Taşıt kredilerinde geçtiğimiz dönemde alınan belli tutarın üzerine sağlanan vade sayıları merak ediliyor. Nihai fatura tutarı 400.000 TL ve altında: 48 ay 

400.001-800.000 TL arasında: 36 ay 

800.001-1.200.000 TL arasında: 24 ay 

1.200.001-2.000.000 TL arasında: 12 ay 

2.000.000 TL ve üzeri: 0 ay olarak belirlenirken, vade sayısı uzadıkça aylık taksitler düşse de, toplam ödeme miktarı faiz oranları ve vade sayısı ile artabiliyor.  

 


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