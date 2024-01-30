Emekli için kritik onay! Bu işlemi yapanın maaşı 20.000 TL üzerine çıkacak

Emekli olmak senelerce çalışan bireyin hayali olarak bilinir. Emeklilik dönemi bilindiği üzere dinlenme dönemi olarak bilinirken, senelerce çalışmanın mükafatı emekli aylığı olmaktadır. 3 Ocak'ta TÜİK enflasyon rakamlarının açıklanması sonrasında memur maaş zammı %49,25 olarak hesaplanırken, emekli aylıklarına da %42,6 zam yapılacağı belirlenmişti. Geçtiğimiz hafta Bakan Işıkhan tarafından yapılan açıklama kapsamında emekli maaş zammı, memur maaş zammına eşitlenirken Ocak ayı itibariyle SSK ve Bağ-kur'la %49,25 zam yapılmasına karar verildi.

EMEKLİ MAAŞINI ARTTIRMA YOLLARI

Emekli maaşı alan emeklinin yanı sıra emekli olmaya hak kazanan ya da emekli olmasına ramak kalan milyonlarca çalışan yüksek primle emekli olma yollarını araştırıyor. Çalışma dönemi asgari ücret üzerinden olan bir birey sonraki senelerde tavan prim ödeme yatırması durumunda emekli aylığının 20.000 liranın üzerine çıkabileceği Uzmanlar tarafından açıklanmış bulunuyor.





Memur, esnaf statüsünden emekli olan ve tekrardan çalışmaya devam eden bireylerin aylıklarının arttırılması adına da birçok formül hesaplanıyor. Emekli olunması akabinde aylığını almayıp çalışmaya devam edenler Bu sayede maaşını yükseltebilmekte. Yani yeni aylığın eskisinden daha yüksek olarak ödenmesi için artı bir süre prim ödenmesi gerekliliği de uzmanlar tarafından yapılmış bulunuyor.

ÇOK ÇALIŞMAK EMEKLİ MAAŞINI ARTTIRMIYOR

Seneler boyu çalışmak prim gün sayısının fazla olmasını sağlarken, yüksek maaş almak için bu durumun yeterli olmadığı biliniyor. Asgari ücret üzerinden maaş alan bireyin ne kadar uzun süre çalışırsa çalışsın yüksek maaş alamayacağı gerçeği de ortada. Buna göre primi esas Kazancı yüksek gösterilmesi durumunda prim ödemeleri yükselecek iken 2. işte çalışan birey ise 2 iş için de prim yatırması durumunda emekli maaşı yükselebiliyor.





Birey çalışırken ikramiye ve prim gibi ek ödemelerini primi esas kazanç olarak göstermesi durumunda yüksek emekli maaşı alabilmektedir. Birden fazla yerde çalışılması durumunda da bütün primlerin ödenmesi şartına emekli aylığı artabilmektedir. Emekli olmadan son üç buçuk yıl boyunca ödenecek olan yıllık primlerin SSK tabanından ödeme sağlanması durumunda emekli aylığı yükseltilebilmektedir. Öte yandan Sosyal Güvenlik tavanı üzerinden yapılan ödemeler de aylıkların artmasına sağlamaktadır.