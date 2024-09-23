Emekli maaşına ek gelir arayana Eylül müjdesi! Tek seferde on binlerce lira veriliyor

En son Temmuz ayında zam alan emeklinin cebi, ay sonuna kalmadan boşalıyor. Hayat pahalılığının devam ettiği şu günlerde emekli kendisine sağlanan ek fırsatları yakından takip ederken, özellikle de bankaların sunduğu promosyonlar, karşılık ödeme olması gerekçesi ile yakın metrajda takip ediliyor. Mart ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamu bankalarında promosyon artışı onayı verilmiş bulunurken, furyaya uyan özel bankalar da dev ödemeler yapmaya başlamış bulunuyor. Özellikle de promosyon tutarının yanı sıra ek kampanyalar da emeklinin tercihini şekillendiriyor. Peki Eylül ayı bitmeden hangi banka ne kadar promosyon ödemesi yapıyor? İşte Eylül ayı güncel emekli promosyonu tutarları

Eylül Ayında Tavan Promosyon: 24.000 TL

Emeklinin hak sahibi olduğu ve 3 sene boyunca maaşını alacağına dair taahhüt vermesi durumunda hak sahibi olacağı promosyon ödemelerinde ek kampanya da sunan Vakıfbank Eylül ayı promosyonu kazananı ilan edildi. Düzenlenen kampanyaya dahil ola n emekli 24.000 TL’ye varan ek ödeme alabiliyor.

Hangi Bankanın Promosyonu Ne Kadar?

Eylül ayında emeklilere en yüksek promosyonu veren bankalar arasında Akbank, ING, Yapı Kredi ve Garanti BBVA ön plana çıkıyor. Her banka düzenledikleri kampanya kapsamında farklı maaş dilimleri için farklı promosyon tutar ödemesi yapabiliyor. Maaşı 20.000 TL ve üzerinde olan bir emekli, bu bankalardan 15.000 TL'ye kadar promosyon kazanabiliyor.

Promosyon rakamları bankalara göre değişiklik göstermekte. İşte en güncel promosyon ödemeleri:

• Akbank: 17.500 TL’ye kadar

• Denizbank: 12.000 TL’ye kadar

• Fibabanka: 12.000 TL’ye kadar

• Garanti BBVA: 15.000 TL’ye kadar

• Halkbank: 12.000 TL’ye kadar

• ING: 18.000 TL’ye kadar

• İş Bankası: 12.000 TL’ye kadar

• Kuveyt Türk: 12.000 TL’ye kadar

• Şekerbank: 12.000 TL’ye kadar

• QNB Finansbank: 16.200 TL’ye kadar

• TEB: 12.000 TL’ye kadar

• Türkiye Finans: 14.500 TL’ye kadar

• Vakıfbank: 12.000 TL’ye kadar

• Yapı Kredi: 18.000 TL’ye kadar

• Ziraat Bankası: 12.000 TL’ye kadar

• Ziraat Katılım: 12.000 TL’ye kadar

Emekli Promosyonunda Son Günler Geliyor

Emekli promosyonu Eylül ayı kampanyaları için dev fırsatlar Eylül ayı sonu itibari ile bitiyor. Eylül ayının sonuna doğru yaklaşırken, bankalarla iletişime geçerek kampanyaların detaylarını öğrenmek ve başvuruların tamamlanması gerekiyor.