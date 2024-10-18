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Emekli maaşlarında korkunç senaryo kuruldu! Yüzde 12.5’luk kesinti kapıda

Ocak ayında maaş zammı bekleyen emeklilerin yeni maaşları ile alakalı açıklamalar devam ediyor.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 12:22
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 12:22
Emekli maaşlarında korkunç senaryo kuruldu! Yüzde 12.5’luk kesinti kapıda

Ocak ayında maaş zammı bekleyen emeklilerin yeni maaşları ile alakalı açıklamalar devam ediyor. Yapılan açıklamalar ve hesaplamalar doğrultusunda emekliye yüzde 25-45 arası zam plan devreye alınacağı tahmin edilirken, gün gün çalışan emekli ile alakalı kesinti iddiaları da gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Uzmanlar, çalışan emeklilerin maaşlarından yüzde 12,5 oranında bir kesinti yapılabileceğini ifade etti.  

SGK Uzmanı Emin Yılmaz tarafından yapılan açıklama ile emekliyi tedirgin eden gelişmeler yanıtını buldu. Yılmaz, 12.500 TL taban aylık sisteminin geleceği, çalışan emeklilere yönelik kesinti iddiaları ve sıfır zam riski gibi konularda önemli açıklamalarda bulundu.  

TABAN EMEKLİLİK MAAŞI KALKABİLİR 

Hükümetin uzun süredir devam ettiği taban emekli maaşının devreden alınabileceğini ifade eden Yılmaz, farklı bir sosyal destek modeline geçmeyi düşündüğünü iddia etti. Bu kapsamda değerlendirmesini sunan Yılmaz Yılmaz, “Yaklaşık 11 milyon emekli maaşı var. Buradaki emekli maaşlarının yüzde 40’ı 12.500 liranın altında ve bu maaşlar hazine tarafından tamamlanıyor. Eğer bu yardım kaldırılırsa, birçok emekli büyük bir mali sıkıntıyla karşılaşacak” dedi.  

Emekli maaşlarında korkunç senaryo kuruldu! Yüzde 12.5’luk kesinti kapıda

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NEKADAR OLACAK? 

Ocak ayında yapılacak zam ile birlikte en düşük emekli maaşı konusuna değinen uzman isim, en düşük emekli maaşının 12.500 lira ile başlamışken, 14.200 lira ya da daha üstü bir seviyeye çıkabileceğini ifade etti.  

ÇALIŞAN EMEKLİYE ŞOK HABER 

Çalışan emeklilerin maaşlarından bir kesinti olacağı iddialarını konuşmasında değerlendiren Yılmaz, “Eğer bu kesinti gerçekleştirilirse, emeklilerin net maaşları daha da düşebilir. Yüzde 12,5 gibi bir oran, emekli olup çalışanların kayıplarını artıracaktır” dedi. Öte yandan bu kesintilerin sadece maaşları değil, aynı zamanda sağlık ve sosyal güvenlik primlerini de etkileyebileceği konusuna da değinen Yılmaz, “Devletin, emekliler için daha sürdürülebilir politikalar geliştirmesi gerekiyor” sözleriyle açıklamasın sonlandırdı 

 


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