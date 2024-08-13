Emekli promosyonunu o bankadan alana müjde! Hesaplara tamı tamına 1.000 TL+ 1.500 eklenecek

Emekli için bankalar adeta teyakkuza geçmiş bulunuyor. Bankalar tarafından da ay ay yeni kampanyalar kapsamında geri iade fırsatları açıklanırken, Ziraat Bankası, emekli müşterileri için Ağustos ayı boyunca geçerli olacak bir duyuru yaptı. Banka, emekli müşterilerine özel olarak hayata geçirdiği kampanya ile cüzdanları dolduracağa benziyor.

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ KAMPANYASI

Zİraat Bankası tarafından 1 Ağustos 2024'te başlayan kampanya 31 Ağustos'a kadar devam edecek iken söz konusu kampanyadan sadece Ziraat Bankası'ndan emekli maaşı alan ve Bankkart sahibi olan müşteriler faydalanabilecek. Kampanyadan yararlanmak için, bankanın belirttiği yöntemlerle öncelikle kampanyaya katılım sağlamak gerekirken, Bankkart Mobil uygulamasından, bankkart.com.tr web sitesinden ya da SMS ile "G1000" yazarak 4757’ye gönderim sağlayarak katılım adımlarını tamamlayabilirsiniz.

Kampanyaya yukarıda bahsi geçen şekilde dahil olan emekliler, anlaşmalı işyerlerinden tek seferde 1000 TL ve üzeri harcama yapma şartına toplamda 1.000 TL'ye varan iade fırsatından faydalanacak. Bir çok sektördeki alışverişlerde geçerli olan kampaya ile alakalı yapılah uyarıda kuyumculuk işlemleri, nakit çekim ve iade işlemlerinin kampanya kapsamında değerlendirilmeyeceği belirtilmiş bulunuyor.

Bankkart ile yapılan her 1000 TL ve üzeri alışverişte 100 TL kazanma fırsatından toplam 10 alışverişten sağlanabilecek iken en fazla iadenin 1.000 TL olacağı belirtilmiş bulunuyor. Aynı gün içinde yapılan işlemlerden sadece ilkinin kampanyaya dahil olacağı belirtilirken, dikkat çeken bir diğer detay ise yapılan alışverişler için sınırlı bir sürede kazanılan Bankkart Lira’ların anında emeklinin hesabına yüklenecek olması.

Ay ay emeklilerl alakalı olarak başlattığı kampanyaları ile dikkat çeken Ziraat Bankası'nın bu kampanyası, emeklilerin yüzünü güldürecek. Emekliler, bu sayede hem alışveriş yapacak hem de geri iade fırsatı ile bütçelerine katkı sağlayacak.

BANKKART EMEKLİLERİNE ARTI KAMPANYA

aAğustos ayı emeklilere yarayacağa benziyor. Banka tarafından diğer bir kampanyada da 1500 TL ödeme imkanı sağlanırken, belirli sektörlerde 750 TL ve üzeri alışveriş yapana 75 TL toplamda 1.500 TL Bankkart Lira iade ediliyor.

Bu iki kampanyaya dahil olan emekli 2500 TL ödeme alıyor.