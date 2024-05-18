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Emekli ve asgari ücretliye özel destek! 30.000 TL'ye yükseltildi, faizsiz verilecek

Bankalar Mayıs ayı itibari ile 10,000 TL- 30,000 TL arasında faizsiz kredi desteği sağlanıyor. Bu kampanyaların bir çoğu yeni müşteriye açık iken, kredi kartının limiti kadar taksitli nakit avans olarak verilebiliyor.

Yayın Tarihi: 18.05.2024 16:57
Güncelleme Tarihi: 18.05.2024 16:57
Emekli ve asgari ücretliye özel destek! 30.000 TL'ye yükseltildi, faizsiz verilecek

Bankalar ay ay kampanyalarını duyurmaya devam ediyor. Bu kapsamda borcu olan ya da acil nakit ihtiyacı olan vatandaşa özel olarak sunulan kredi kampanyaları yakından takip ediliyor. Kredi faizlerinin hat safhada yükselişinin devam ettiği şu günlerde faizsiz kredi imkanı sağlayan bankalar konusunda araştırma devam ediyor. Finansal anlamda esneklik sağlayan bir çok banka bulunuyor. Bu desteklerden emekli ve asgari ücretli de faydalanabilirken, bank banka Mayıs kredi kampanyaları haberimizde yer alıyor.

Bankalar Mayıs ayı itibari ile 10,000 TL- 30,000 TL arasında faizsiz kredi desteği sağlanıyor. Bu kampanyaların bir çoğu yeni müşteriye açık iken, kredi kartının limiti kadar taksitli nakit avans olarak verilebiliyor.

TL

FAİZSİZ KREDİ KAMPANYALARI

• Enpara: 15 bin lira tutarında, 4 ay vade ile faizsiz kredi sunuyor. Yeni hesap açan vatandaşlar bu krediden yararlanabilecek iken aylık ödeme ise 3 bin 750 liraya tekabül ediyor

• Akbank: 20 bin lira faizsiz kredi, 3 ay vade ile sunuluyor. Faizsiz nakit avans a-olarak ödenen bu kredi, ilk kez Akbank müşterisi olanlara yönelik ve aylık ödeme 6 bin 667 lira olarak belirlenmiş bulunuyor

• İş Bankası: 25 bin lira faizsiz kredi, 3 ay vade ile veriliyor. İlk defa İş Bankası müşterisi olanlar için geçerli olan kampanyada aylık taksit 8 bin 334 lira.

GRTTE

• Cepteteb (TEB): İlk defa müşteri olanlara 10 bin lira faizsiz kredi imkanı sunan banka vade olarak 6 ay vade imkanını açıklamış bulunuyor. Ve aylık taksit 1.667 liraya denk geliyor

• Garanti BBVA: 10 bin lira ihtiyaç kredisini 6 ay vade ile, 20 bin liralık nakit avansı ise 3 ay vade ile faizsiz olarak sağlayan banka geri ödemeler ile alakalı olarak açıklamasını resmi internet sayfası üzerinden yapmış bulunuyor.

• QNB Finansbank: 30 bin lira faizsiz kredi duyurusu yapan banka, 20 bin lira nakit avans 3 ay, 10 bin lira ihtiyaç kredisi ise 6 ay vade ile veriliyor.

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