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Emekli zammı hesaplar değişti! Her emeklinin maaşına Temmuz’da 5 bin lira eklenebilir

Temmuz ayına 1,5 aydan kısa bir vakit kala emekli maaşlarına yapılacak zamlar ile alakalı gelişmeler yakından takip ediliyor. Seyyanen zam beklentisi kabul edilmeyen emekli Temmuz ayında yapılacak olan zamlar konusunda hayalleri suya düşmeye başlarken, umutları yeşertecek son dakika açıklama ünlü isim Engin Pınarbaşlı’dan geldi.

Yayın Tarihi: 24.05.2024 17:07
Güncelleme Tarihi: 24.05.2024 17:07
Emekli zammı hesaplar değişti! Her emeklinin maaşına Temmuz’da 5 bin lira eklenebilir

Temmuz ayına 1,5 aydan kısa bir vakit kala emekli maaşlarına yapılacak zamlar ile alakalı gelişmeler yakından takip ediliyor. Seyyanen zam beklentisi kabul edilmeyen emekli Temmuz ayında yapılacak olan zamlar konusunda hayalleri suya düşmeye başlarken, umutları yeşertecek son dakika açıklama ünlü isim Engin Pınarbaşlı’dan geldi. Geçtiğimiz aylarda emekliye kesinlikle seyyanen zam yapılacak dese de ödediği olmayan ünlü isim önceki zam tahminleri ile yapılacak düzenlemeleri bilmişti. Hal bu iken Pınarbaşlı tarafından yapılan maaşlara 5 bin lira zam açıklaması umutları tekrar yeşerteceğe benziyor.

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EMEKLİ ZAMMI TEMMUZ HESAPLAMALARI

Ülkemizde senelerdir emekli maaşları 6 ayda bir revize edilip güncellenmektedir. Emeklilerin maaşlarına yapılacak zam, enflasyon oranlarındaki artışla doğrudan ilişkili olarak bilinirken uzun zamandır refah payı eklemesi de sağlanmaktadır. Emeklilerin hayat pahalılığı karşısında ekonomik refahını korumalarına yardımcı olmak için tasarlanan bu uygulamalar ile birlikte Ocak ayında en son yüzde 49,25 olarak şekillenmiş bulunmaktadır.

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UZMAN İSİMDEN ZAM AÇIKLAMASI

Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan tarafından emekli maaşlarına ilişkin zaman zaman çarpıcı açıklamalar yapılırken, şu anlık ekonominin iyiye gittiği sebebiyle Temmuz ayında refah payını da ekleneceği konuşulmakta. Şu sıralar uzmanlar ve yetkililer tarafından yapılan tahminler, emeklilerin maaşlarına yapılacak zammın yüzdesi hakkında fikir vermeye devam ediyor. Ocakta 10.000 TL olarak yükseltilen en düşük emekli maaşının yeni zamlar ile 12.500 TL olacağı iddia edilirken, en son yapılan hesaplamalarda Pınarbaşlı tarafından sunulan açıklamada 15 bin lira olacağı belirtildi. Zammın yüzde 25’ten fazla olacağını söyleyen isim emeklinin hayallerini gerçek olacağını açıkladı.

Mevcut enflasyon oranları ve gelecek iki aylık beklentiler ışığında, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 25 civarında bir zam yapılması öngörülürken Pınarbaşlı tarafından yapılan açıklama emekliyi heyecanlandıracağa benziyor.

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