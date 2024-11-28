Emeklilere 9.000 TL Pazar Desteği Duyurusu! Hemen Ödenecek

Emeklilerin Yüzünü Güldüren Destek: 9.000 TL Pazar Desteği

Gaziosmanpaşa Belediyesi, emeklilere yönelik önemli bir destek programı başlattığını açıkladı. Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe tarafından duyurulan 9.000 TL pazar desteği, hayata geçirilen “Pazar Desteği Programı” ile uygulanmaya konuluyor. Bu program, hayat pahalılığı ve ekonomik zorluklarla mücadele eden ihtiyaç sahibi emeklilere yardımcı olmayı amaçlıyor.

Başvurular Başladı!

Başvuru sürecinin başladığı duyurusu ile emekliler, 8 Aralık tarihine kadar Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin resmi web sitesi üzerinden online başvuru yapabilecekler. Bu destek, emeklilerin yaşam standartlarını yükseltmek için önemli bir fırsat sunuyor.

Emekli Pazar Desteği Başvuru Şartları

Pazar desteğinden yararlanmak isteyen emeklilerin aşağıdaki şartları sağlaması gerekmektedir:

Gaziosmanpaşa’da ikamet etmek

Aylık hane gelirinin 30.000 TL’nin altında olması

Aynı adreste yaşayan yakınlarının, piyasa rayiç değeri veya kasko bedeli 1.200.000 TL ve üzeri bir araca sahip olmaması

Yukarıda belirtilen şartları yerine getiren emekliler, 8 Aralık’a kadar başvurularını tamamlamaları halinde 9.000 TL’lik pazar desteğinden faydalanabilecekler.

Özel Durumlar için Ek Destek

Gaziosmanpaşa Belediyesi ayrıca, destek almak isteyen emekli ya da aynı ikamet adresinde yaşayan bir yakınının ağır engelli veya tam bağımlı birey bulunması durumunda, diğer başvuru şartlarına bakılmaksızın yardım yapılacağını bildirdi. Bu sayede daha fazla emeklinin destekten yararlanması hedefleniyor.

Emeklilerin yaşam koşullarını iyileştirmek için atılan bu önemli adım, bölgede büyük bir memnuniyetle karşılanıyor. Başvurularınızı geciktirmeden yapmayı unutmayın!