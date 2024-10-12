Emeklilere kabusu yaratacak gelişme! Maaş kesintileri kapıda

Emekli olmak senelerce çalışan her kişinin hayali olmakta. Ancak günümüz şartlarında emekli maaşı yetmeyen vatandaş, ek olarak çalışma hayatına devam etmekte. Çalışan emekliler ile alakalı olarak gün gün yeni gelişmeler yaşanmaya devam ederken, çalışan emeklileri yakından ilgilendiren gelişmelerde tek bir hata ile maaşlarda büyük kesinti yaşanabileceği tahmin ediliyor.





Çalışan emeklilerde SGK işveren tarafından sunulan belgelerde prim kodunda yapılacak en ufak bir hatanın, emeklinin aldığı maaşta kesinti yaşamasına mahal verebilir. Yanlış prim kodu nedeniyle maaşları kesilen emeklilerin sayısı her geçen gün artarken, doğru prim kodu araştırmaları da devam ediyor.





ÇALIŞAN EMEKLİLERDE DOĞRU PRİM KODU NEDİR?





Türkiye’de 16 milyondan fazla emekli, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) üzerinden maaş almaya devam ediyor. Ancak, emekli olup çalışmaya devam edenlerin işverenleri, prim kodları konusunda dikkatli olmaları konusunda uyarılmakta iken doğru prim kodu araştırmaları da gün gün devam ediyor.









İşverenlerin "02" numaralı Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) kodunu kullanmaları konusunda uzmanlar uyarılarını yaparken, bazı işverenlerin "01" numaralı Tüm Sigorta Kolları koduyla yanlış bildirimde bulunması, emekli maaşlarının kesilmesine neden olabiliyor.









ÇALIŞAN EMEKLİLERDE MAAŞ KESİNTİSİ DURUMUNDA NE YAPILMALI





SGK uzmanı Emin Yılmaz, maaş kesintisine tabi tutulan emeklilere önemli önerilerde bulunurak; “İşverenin yanlış prim kodu kullandığını fark eden emekli çalışanlar, hemen işverene başvurarak hatalı girişin düzeltilmesini talep etmelidir.” açıklamasını yaparken, düzeltme işleminin ardından SGK’ya dilekçe ile başvurulması gerekliliğini belirtirken, bu adımın ardından maaşların yaklaşık 20-25 gün içerisinde geri ödeneceğini belirtmiş bulunuyor.





SGK EMEKLİLİK PRİM ORANI DEĞİŞECEK Mİ?





SGK’ya göre, Sosyal Güvenlik Destek Primi kapsamındaki emekli çalışanlardan %32 oranında prim kesilirken, Tüm Sigorta Kolları’nda bu oran %37,5. Eylül ayından itibaren ise, iş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle bu oranlara %0,25’lik ekleme yapılacağı açıklanmış bulunuyor.



