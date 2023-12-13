Haberler

Finans

Emeklilere yeni yıl öncesi kıyak! Bankalar rakamları güncelledi

Emeklilere yeni yıl öncesi kıyak! Bankalar rakamları güncelledi Yılbaşına çok az bir zaman kalmış bulunmaktadır. Birçok emekli promosyon gelişmelerini takip etmektedir. Promosyon gelişmeleri nedir? Merak edilen detaylar haberimzde.