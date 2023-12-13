Emeklilere yeni yıl öncesi kıyak! Bankalar rakamları güncelledi
Yılbaşına çok az bir zaman kalmış bulunmaktadır. Birçok emekli promosyon gelişmelerini takip etmektedir. Promosyon gelişmeleri nedir? Merak edilen detaylar haberimzde.
Yeni yıl itibari ile emekliler promosyon gelişmelerini merakla takip etmektedirler. Bankalar promosyon ödemelerini açıkladı. Bankaların zamlı ödeme miktarları nelerdir? Tüm detaylar haberimizde.
BANKALARIN EMEKLİ PROMOSYON ZAMLI ÖDEMESİ!
Yılbaşına az bir zaman kala milyonlarca emekli promosyon ödemelerini merakla beklemektedirler. Yeni yılda bankaların zamlı ödeme miktarları açıklandı.
Emekli maaş alan vatandaşlara bankaların sunduğu promosyon ödemeleri artmaktadır. Birçok banka promosyon ödeme seçeneklerini sundu. İş Bankası, Akbank, ING, Garanti BBVA, QNB Finansbank, Yapı Kredi bankaları emeklilere özel kampanyalar ve promosyonlar sunmaktadır.
- Emekli maaşlarını İş Bankası hesabına taşıyanlar 7500 TL promosyon ödemesi sunmaktadır.
- Akbank'a taşıyanlara 10.000 TL promosyon ve 2000 TL chip- parayla birlikte 12.000 TL ödül sunmaktadır.
- ING, 12.500 TL'ye kadar promosyon ödemesi sunmaktadır.
- Garanti BBVA, emeklilere 7500 TL'ye varan promosyon ve 1000 TL bonus imkanı sunmaktadır. Mobil uygulama üzerinden hesap taşıması yapılabilmektedir.
- QNB Finansbank, EYT'li vatandaşlara 9200 TL'ye kadar promosyon ödemesi sunmaktadır.
- Yapı Kredi 9000 TL'ye kadar promosyon ödemesi sunmaktadır.
- Denizbank, 5000 TL'ye kadar nakit promosyon ödemesi vermektedir.
Promosyon ödemesi uygun olan bankayı seçerek şartlar, miktarlara bakılmalıdır.
Bankanız ile iletişime geçerek bilgi edinebilirsiniz.
Gerekli evraklar hazırlanmalıdır.
Bankanın şubesine başvuruda bulunmalısınız.
Maaş taşıma işleminiz tamamlanmış bulunmaktadır.
Promosyon ödemeniz hesabınıza yatırılacaktır.