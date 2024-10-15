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Emeklileri şoke edecek son dakika gelişme! Beklenen maaş artışı hayal oldu

TBMM'nin açılması akabinde emeklilik yasasıyla alakalı yeni düzenlemeler adına çalışmalar tam sürat başladı.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 10:36
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 10:36
Emeklileri şoke edecek son dakika gelişme! Beklenen maaş artışı hayal oldu

TBMM'nin açılması akabinde emeklilik yasasıyla alakalı yeni düzenlemeler adına çalışmalar tam sürat başladı. Ancak 2 gün sonra bakanlıkların bütçe görüşmelerinin başlayacak olması ve yeni yasalar ile alakalı çalışmaların da devam etmesi, emeklilik sistemine gölge getireceğe benziyor. Uzun zamandır beklenen emeklilik sistemi ile alakalı gelişmeler konusunda uzmanlar uyarılarda bulunurken, maaş dilimi ve maaş artışlarına yönelik uzman ekonomist İsa Karakaş'ın açıklamaları milyonlarca kişiyi yakından ilgilendireceğe benziyor. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği emeklilik maaş artışı konusunda beklenmedik bir gelişme yaşandı. Emeklilik sisteminde yapılması planlanan önemli değişikliğin rafa kaldırılabileceği ifade edilirken, bu düzenleme için vaktin yetmeyeceği belirtildi. 

EMEKLİLİK SİSTEMİNDE MAAŞ DÜZENLEMESİ OLACAK MI?

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, emeklilik maaşlarında yapılacak değişikliklerle alakalı açıklamalarda bulundu. Emeklilik sistemindeki güncelleme katsayısında yapılması planlanan değişiklik, emeklilerin maaşlarında önemli artışlara mahal vereceği tahmin edilmekteydi. Ancak uzmanlar tarafından yapılan açıklama ile birlikte bu düzenlemenin, emeklilik sistemi üzerinde olumsuzluklara yol açacağı ifade edildi. 2025 yılında emekli olacak bir kişinin maaşının, 2024 yılında emekli olan kişiden %30 daha düşük olacağı öngörüldüğünden, emeklilerin mağdur olmaması amacıyla güncelleme katsayısında değişiklik yapılması planlanıyordu. Ancak ekonomi yönetimi, bu düzenlemenin sistemin dengesini bozacağı kanaatine vardı. 

Emeklileri şoke edecek son dakika gelişme! Beklenen maaş artışı hayal oldu

EMEKLİLİK MAAŞ DÜZENLEMESİ OLMAYACAK MI?

Konuyla ilgili konuşan SGK Başuzmanı İsa Karakaş, Ankara'dan yaptığı açıklamada, emeklilik maaş düzenlemesiyle ilgili çalışmanın rafa kaldırıldığına dair bilgileri doğrulrken, günlük düzenlemelerin sistemsel bütünlüğü bozabileceğini sözlerine ekledi. 

MECLİS GÜNDEMİNDE VAKİT EMEKLİYE YETEMEYECEK

TBMM EKim ayı itibari ile yasama yılına başlarken, yargı paketi ve savunma sanayi torba kanunu gibi önemli konular, emeklilik ile alakalı değişiklik adına çalışmaların başlamasına yetmeyeceği ifade edildi. Öte yandan Meclis’te 17 Ekim’den itibaren bütçe görüşmelerine başlanacak olması, emeklilik düzenlemelerinin rafa kaldırılmasına mahal vereceğini belirten Karakaş, tüm bakanlıkların ve kurumların bütçelerinin tartışılacağı bu dönemde diğer konuların gündeme alınmasının olası olmadığını savundu. 

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