Emeklilik sisteminde dev devrim! Kadını, Bağ-kur'lusu, memuru: 3 bin gün devlet desteği geliyor

Geçtiğimiz sene 1 Mart itibari ile EYT yasasının onaylanması ile birlikte milyonlarca birey erken emeklilik hakkını kazandı. EYT'yi kıl payı kaçıranlar ile birlikte Bağ-Kur prim eşitlenmesini bekleyenler de erken emeklilik hakkının detaylarını araştırıyor. Ev hanımlarının emekli olması konusunun da yer alacağı tahmin edilen yeni torba yasa müjdesinin verilmesi bekleniyor. Emeklilik sisteminin yavaş yavaş değişmesi ile birlikte kolay erken emeklilik imkânı sunulacağı tahmin ediliyor. Öte yandan kademeli emeklilik konusunda da gelişmeler yakından takip ediliyor.

Uzun zamandır merakla beklenen Bağ-kurlu prim gün sayısının SSK ile eşitlenmesi planlanıyor. Bu kapsamda 9.000 gün olan Bağ-kur prim gün sayısı 7200'e indirgenerek SSK'lılar ile eşitleneceği tahmin ediliyor. Arada 1800 günlük prim avantajının bulunacağı kapsamında bu durum 5 yıl erken emeklilik hakkını da doğuruyor. Ev hanımları ise Aile Koruma Kalkanı programı ile birlikte erken emeklilik kapısını aralayacağa benziyor. Gerek esnafa erken emeklilik, gerekse de ev hanımlarına emeklilik düzenlemesinin ne zaman hayata geçirileceği merak ediliyor.





Ev hanımlarına erken emeklilik

Ev hanımlarının emekli olması için hükümet tarafından bazı çalışmalar mevcut. Torba yasada yer alacağı tahmin edilen düzenlemede isteğe bağlı sigortası olan kadın için yeni düzenin oluşturulacağı biliniyor. Ev hanımlarına prim desteği olarak ödedikleri gün priminin üçte birinin devlet tarafından karşılayacağı belirtilirken bu sayede kadınların kendi adına sigorta yaptırıp emekli olma fırsatı tanınabiliyor.

Birçok düzenlemenin yer aldığı torba yasa merakla araştırılırken ev hanımlarına erken emeklilik ve bağ-kurlulara erken emeklilik konuları merakla araştırılıyor. İsteğe bağlı sigortada 9.000 gün prim ödenme şartı bulunurken yeni düzenleme kapsamında 3.000 gününün devlet tarafından ödeneceği kuralı da yer alıyor.





Memura 3600 ek gösterge

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafında geçtiğimiz haftalarda açıklaması yapılan memura 3600 ek göstergenin torba yasada yer alacağı tahmin ediliyor. Geçtiğimiz sene düzenlenen 3600 ek göstergeden belirli kısım memur faydalanırken 2024 yılı içerisinde birinci kademeye çıkan bütün memurların faydalanacağı açıklanmış bulunuyor.

Bağ kuruluya prim eşitlemesi

Torba yasada yer alması beklenen diğer bir düzenleme ise SSK ile Bağ-kur prim eşitlemesi olarak biliniyor. Küçük Esnafın prim ödeme sayısı azalacak iken 1800 gün avantaj kazanacağı da açıklanmış bulunuyor

Kısmi emeklilik şartları

Bireyin yaşının emeklilik yaşının üzerinde olması durumunda prim gün sayısı tamamlanamadığı takdirde hukuksal olarak kısmi emeklilik sistemi devreye girebiliyor. Kısmi emeklilikte ise prim gün sayısı şartı 5400 gün olarak sunuluyor