Emeklinin Temmuz zammı bankaların gündeminde! Promosyonlara kallavi artış geliyor

Temmuz ayına sayılı günler kala emeklilerin ve memurların maaşlarına yapılacak olan zam oranlarının da açıklanması konusu merakla beklenmeye başladı. Emekliye yüzde 25 zam ihtimali ve memura da yüzde 20 civarında zam yapılacağı tahmin ediliyor. Öte yandan memur maaş katsayısına göre dul ve yetim maaşlarında da yüzde 20'lik bir artış bekleniyor. Bu artışın promosyon ödemesi alacak olan emekli ile dul yetimleri de ilgilendirdiği ortaya çıkarken, maaş aralığına göre promosyonlarda da revize bekleniyor. Temmuz ayında emekli promosyonlarına zam yapılacağı tahmin edilirken maaş aralığı değişen emekli, zamlı ödemelerini alabilecek. Bu sayede ise promosyonların daha da yükseleceği uzmanlar tarafından belirtilmeye devam ediyor. Yapılan hesaplamalarda promosyon tutarlarının 20.000 TL'ye kadar yükselebileceği tahmin ediliyor.





EMEKLİ MAAŞLARINA GÖRE PROMOSYONLAR DA ARTACAK

Bankalar tarafından ödenen promosyon tutarları bilindiği üzere 4 maaş aralığına göre şekilleniyor. Temmuz ayında yapılacak zam ile birlikte bir üst maaş dilimine yükselen emekli daha yüksek tutarda emekli promosyonu ödemesi alabilecek. Uzmanlar tarafından verilen örneklemelerde 17.000 TL maaş alan bir memur emeklisi Temmuz ayında yapılacak zam ile birlikte 20.000 lira üzerinde maaş alması durumunda en üst dilimdeki promosyon ödemesinden faydalanabilecek

EMEKLİ MAAŞ ARALIĞINA GÖRE PROMOSYONLAR

Bu ise kamu bankalarında 12.000 liraya kadar ödemeye tekabül ederken, özel bankalarda kampanyaları ile birlikte 18 bin liraya kadar yükselebilecek. Öte yandan Temmuz ayında zamlı Maaşlar ile birlikte promosyonlara da zam yapılabileceği tahminleri sunuluyor. Önceden promosyon ödemesi alması sonrasında Temmuz ayında da promosyon güncellemesine dahil olmak isteyen emekli, kalan süreyi iade ederek yeni promosyondan faydalanıp ek ödemesini arttırabiliyor.





Bütün bu işlemlerin e-devlet üzerinden banka değişikliği şeklinde tamamlanabileceği tahmin ediliyor. Gerek kamu bankaları gerekse de özel bankalar maaşa göre promosyon ödemesi yaparken, 10.000 TL altı maaş alan birey 5.000 TL ile 6.250 TL arasında promosyon ödemesi alabiliyor. 10.000 TL ile 15.000 TL arasındaki maaş alan bireye 8.000 ile 13.000 TL arasında promosyon ödemesi yapılırken, 20.000 TL'ye kadar 15.500 TL promosyon ödemesi ve ₺20.000 üzeri maaşlarda ise 18.000 TL'ye Varan promosyon ödemesi sağlanabiliyor. Temmuz ayında maaş aralığı değişen emekli bir üst kademedeki promosyon ödemesinden faydalanabiliyor