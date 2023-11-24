Emekliye 5000 TL ikramiye için flaş karar çıktı! SSK, Bağkur emeklileri bunu beklemiyordu

Hükümetin, emeklilere bir defaya mahsus ödenecek olan 5.000 liralık ikramiyenin yürürlüğe girmesinin ardından , özellikle çiftçilerin, küçük esnafın ve kısa süreli emeklilerin mağduriyetlerine çözüm aradığı belirtiliyor. Hükümetin yasanın kısıtlayıcı hükümlerini değiştirebilecek yeni maddeler üzerinde çalışmaya başlayabileceği söyleniyor.





Milyonlarca emeklinin ikramiye konusunda hayal kırıklığına uğradığı, özellikle çiftçi, küçük esnaf ve geçici kısa süreli çalışan emeklilerin AKP Hükümetini şikayet ettiği, Hükümetin sorunu çözmek için yasanın sınırlayıcı maddesini değiştirecek yeni bir maddeyi gündeme alabileceği ihtimali söyleniyor.





Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, köylerinde küçük tarlaları bulunan emekliler ile aktif olmamasına rağmen arazisinde işyeri bulunan emeklilerin bu kısıtlama nedeniyle mağdur olduğu kaydedildi.





Kanunun, söz konusu ikramiyeden yasal olarak yararlanamayacak emeklileri belirtmek yerine, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun 4. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendine atıfta bulunarak mağdur sayısını artırdığı savunuldu. Bu bent kapsamında tarımsal geliri çok düşük olan çiftçiler, köylerindeki küçük tarlaları ekmeyen işçiler, kapanan dükkânların kaydını sildirmeyen tüccarlar ve bir şirkette ortak görünüp hiçbir geliri olmayan ortaklar emekli ikramiyesinden mahrum bırakılmaktadır.





Ayrıca, 1-31 Ekim 2023 tarihleri arasında bir yıl çalışmadığı halde bir gün ya da bir hafta gibi çok kısa bir süre sigortalı olarak çalışan ancak sürekli çalışmış sayılarak ikramiyesinden mahrum bırakılan emekliler için de çözüm arandığını belirtti.





Konuyla ilgili bilgi veren kaynaklar, bu şikâyetin tebliğ ya da yönetmelikle çözülemeyeceğini, TBMM'ye yeni bir kanun tasarısı sunulması ya da sunulacak torba kanunlardan birine emeklilerle ilgili bir madde eklenmesi gerektiğini söyledi. Kaynaklar, yeni düzenlemeler kapsamında ikramiyeden yararlanamayan emeklilerin daha adil bir şekilde tespit edilerek listelenmesi gerektiğini, aksi takdirde yeni mağdurların ortaya çıkabileceğini söyledi.





Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Federasyonu Başkanı Bendevi Parandöken, emeklilere verilen 5.000 liralık ikramiyeden vergi kaydını sildiren ve yıllardır mesleğini yapmayan ancak oda kaydını sildirmeyen esnaf ve sanatkârların da yararlanması gerektiğini söyledi. Mağduriyetlerinin giderilmesi gerektiğini belirten Palandöken, "Kesimler arasındaki farklılıkların giderilmesi en samimi arzumuzdur" dedi.