Emekliye Haziran atağı! Çifte promosyon dönemi başladı o emekli anında alacak

2024 yerel seçim öncesinde emekliye verilen müjdede ‘’2024 yılı emekli yılı olacak’ denilmişti. Bunun üzerine ek zam talepleri yükselirken, seyyanen zam dalgası havalarda uçuşsa da bu talep bütçe gereği yerine getirilememişti. Konu ile alakalı olarak emekli gözünü Temmuz zammına dikmişken, kendisine sunulan ek ödeme fırsatları da hayat kurtarıcı olmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği talimat doğrultusunda emeklilere özel olarak kamu bankalarında promosyonlara zam çağrısı yapılırken, akabinde de özel bankalar harekete geçmişti. Özel bankalar da promosyon revizesine gitti. En çok emekli promosyonu veren bankalar ay ay araştırılmaya devam ederken, TEB tarafından açıklanan kampanya dikkatleri üzerine çekti.

TEB ÇİFTÇİ PROMOSYONU

Hayat koşullarının olumsuzluğu emekliye yansımaya devam ediyor. Hal bu iken ay ay emeklilere özel olarak yeni kampanyalar başlatabiliyor. Emekli promosyonlarının f-dikkat çektiği şu günlerde TEB çiftçi emeklisi promosyonu ile tercih ediliyor.





TEB, Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı emekli çiftçileri unutmadı ve onlar için özel bir kampanya hazırladı. SGK sisteminde yer alan promosyon anlaşmasına göre çiftçi emeklisinin de promosyona hak sahibi olduğunu belirten banka, bu sayede emekliye çifte promosyon imkanını da sunmuş bulunuyor. Emekli maaşını 36 ay boyunca TEB'den almaya taahhüt eden emekliye sağlanan 12 bin liraya varan emekli promosyonun yanında ÇKS kaydı olan ve başlı şartları taşıyan emekliye özel olarak banka tarafından başlatılan kampanyada artı 2 bin lira promosyon ödemesi yapılacağı belirtilmiş bulunuyor. Bu sayede çiftçi emeklisi, Harman Kart ile Kredili Mevduat Hesabı (KMH) sahibi olması durumunda 14 bin liraya varan promosyon ödemesi alıyor.

TEB’DEN EMEKLİYE ÖZEL AVANTAJLAR

Maaşını TEB’e taşıyan emekli, bankanın sunduğu bir çok avantajdan artı olaraK faydalanacak. İhtiyaç kredisi, Kredi Kartı Ücret Muafiyeti, Günlük Nakit Çekim İmkanı, Harman Kart avantajları ve marifetli hesap gibi bir çok yenilikten maaşını taşıyan çiftçi emeklisi de faydalanacak.