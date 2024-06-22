Emekliye Temmuzda 26 bin 178 TL zam hesabı ortaya çıktı! 3'ü bir arada ödeme: 1.006 TL eklenecek

Emekli dört gözle Temmuz ayının gelmesini bekliyor. Şimdiden maaşları yüzde 22 oranında eriyen emekli, bu farkın kapatılması zam uygulamasının devreye girmesi adına açıklamaları takip ediyor. Emekli maaşlarına direkt etki edecek artış, 3 Temmuz da ortaya çıkacak. Ve emekli maaşı da bu artıştan direkt etkilenecek. Emekli kendisine sunulan zamma ek olarak kendisine ödemesi yapılacak olan zam oranına gözleri çevrili beklerken, özellikle de bankalar tarafından yapılan açıklamalar bu kapsamda çok dikkat çekiyor.





Bankalar tarafından özellkle de Mart ayında yapılan zam sonrasında promosyon açıklamaları ve kampanya paketleri yakından takip ediliyor. MAyıs ayının sonuna kadar süregelen emekli prfomosyonu kampanyaları Haziran ayı sonuna kadar uzatılacağı belirlenmiş bulunurken, Temmuz ayında maaş aralığı değişecek olan emekli, bir üst kademeden emekli promosyonunu fazla alacak.





EMEKLİ ZAMMI HESAPLANDI

Emekli maaşlarına yapılacak olan zam enflasyon artı refah payı şeklinde işeyeceği tahmin ediliyor. Bu kapsamda yüzde 26'ya ek olarak refah payının ekleneceği belirtilirken, Memur emeklisinde de bu oranın herhangi eşitleme olmaması durumunda daha düşük seyredeceği tahmin ediliyor. Bu kapsamda en düşük emekli maaşının 13.000 TL'den başlayacağı ön görülüyor. Memur emeklisi ise 17 bin liranın üzerinde maaş alacak.





EMEKLİYE EK ÖDEMELERDE ARTIŞ

Emekli promosyonları ek ödeme olarak emeklinin cebini Temmuz ayında sevindireceğe benziyor. Bu kapsamda emekli maaşlarına yapıalcak olan düzenlemenin promosyonlara da zam olarak yansıyabileceği belirtilirken, maaş aralığı düzenlemesinin devreye gireceği ya da maaş aralığı değişen emeklinin bir üst bareme geçmesi durumunda da artı olarak alabileceği tahmin ediliyor. Özellikle de 11.500 TL 12.000 TL maaş alanların promosyon aralıklarının değişeceği tahmin ediliyor.





YÜZDE 4 5 ARTIŞ

Her emekli her ay yüzde 4 5 oranında artı zamlı maaş alıyor Bu zam ise vergi iadesi zammı olarak biliniyor. Bu artış kök aylık üzerinden hesaplandığı sebebiyle Temmuz da bu oranlarda da artış yapılacak.

Yapılan hesaplamalarda 20,000 TL maaş alan emekli yüzde 25.86 zam olması durumunda 25 bin 172 liraya, ek ödeme olarak da 1.006 liraya çıkacak.