En az 100 TL doğalgaz faturası gelene müjde! Ücretsiz olacak!

Kış şartlarının etkisi göstermesi en çok ısınma konusundaki düşünceleri ortaya çıkarıyor. Gerek doğalgaz gerek elektrik gerekse de kömür ile ısınan vatandaşın bu ısınma küfeti, adeta kış mevsiminden soğutuyor. Devlet dar gelirliye ısınma desteği sağlıyor. Öte yandan bankalar tarafından da zaman zaman müşterisine özel ya da yeni müşteri olacak olan bireye özel ısınma desteği ile alakalı olarak fatura kampanyaları düzenlenebiliyor.

Vatandaş giderlerini karşılamak amacıyla kendisine yöneltilen fırsatları değerlendiriyor. Bankaların sunduğu kampanyalarda da bir çok avantaj barınabiliyor. Son olarak doğalgaz kullanan bireye özel Kuveyt Türk Bankası tarafından destek kampanyası başlatıldı. Banka tarafından yapılan açıklamada doğalgaz tüketimine dair bedava sağlanabilecek olan o işlem belirtildi.





FATURALARA TAKSİT KAMPANYASI

Son zamanlarda kampanyaları ile adından bahsettiren Kuveyt Türk Bankası, doğalgaz faturalarına taksit imkanını açıkladı. Kuveyt Türk Bireysel Kredi Kartları ile Kuveyt Türk İnternet Şube, Kuveyt Türk Mobil, Kuveyt Türk Şubeleri, İgdaş Vezneleri ve İgdaş İnternet Sitesi üzerinden tamamlanacak olan doğalgaz fatura ödemelerine 3 taksit imkanı sunan banka, bu kampanyanın geçerlilik tarihini de 31 Mayıs olarak güncelledi.





En az 100 TL en fazla 7500 TL doğalgaz faturası gelen vatandaş bu ödemeyi yukarıda bahsi geçen kanallar aracılığı ile banka kredi kartı ile sağlaması durumunda 3 taksit imkanını kullanacak. Sağlanan bu işlemler için de ek ödeme alınmayacak.

KAMPANYAYA KATILMA ŞARTI VAR

Bankanın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre doğalgaz faturasını ödemeden önce müşterinin “ONAY IGDAS” yazıp 2848’e SMS göndermesi durumunda kampanyadan faydalanabileceği belirtilmiş bulunuyor.