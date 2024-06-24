Ertelen zam şahlanarak geri döndü! Benzin ve motorine acil zam dün gece uygulandı

Geçtiğimiz hafta benzin ve mazota 1,63 kuruşluk zam yapılacağı ve zamlı uygulamanın da 21 Haziran da devreye gireceği belirtilmişti. Ancak sektörel kaynaklardan 20 Haziran akşamı gelen müjde de akaryakıt zammının erteleneceği belirtilmişti. Ertelenen zam ile birlikte Temmuz ayında TV zammının birleşeceği hatta iki zammın bir arada 7 -8 TL’ye denk gelecek şekilde devreye alınacağı da iddia edilmişti. Ancak geçtiğimiz gece yarısı yapılan açıklamada acilen zam kararı verildi.





MOTORİN VE BENZİNE ZAM

21 Haziran'da yapılacak olan zammın ertelenmesi akabinde geçtiğimiz akşam yapılan açıklamada gece yarısı itibari ile zam yapılacağı belirtildi. Ertelenen zamdan daha yüksek tutarlı bir zam kararı alındı bu kapsamda benzin fiyatlarına 2 lira 1 kuruş, motorin litre fiyatlarına ise 1 lira 69 kuruş zam uygulaması devreye girdi.





Yapılan zam ile birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 40,34 liraya, Motorinin litre fiyatı ise 40,67 liraya yükseldi. Yapılan bu zammın yazın son zammı olmadığı belirtildi. Temmuz ayında açıklanacak olan ÜFE -TÜFE’ye göre ÖTV artışı da yapılacak. Bu kapsamda litre fiyatına yüzde 17 oranında zam yapılması bekleniyor. Bu zammın da 3 4 TL artış olarak yansıyabileceği hesaplandı.

Akaryakıt fiyatlarının bu artışı sadece sürücüyü değil, tüm ülkeyi yakından ilgilendiriyor. Söz konusu zam ile birlikte ulaşım maliyetleri zammı da yapılırken, tüm ürün ve hizmetlere de zam uygulaması devreye girebiliyor.