Bist 100
10.746,98 0%
DOLAR
32,89 0,19%
EURO
35,34 0,54%
ALTIN
2.446,54 0,33%

Ertelen zam şahlanarak geri döndü! Benzin ve motorine acil zam dün gece uygulandı

21 Haziran'da yapılacak olan zammın ertelenmesi akabinde geçtiğimiz akşam yapılan açıklamada gece yarısı itibari ile zam yapılacağı belirtildi.

Yayın Tarihi: 24.06.2024 09:26
Güncelleme Tarihi: 24.06.2024 09:26
Ertelen zam şahlanarak geri döndü! Benzin ve motorine acil zam dün gece uygulandı

Geçtiğimiz hafta benzin ve mazota 1,63 kuruşluk zam yapılacağı ve zamlı uygulamanın da 21 Haziran da devreye gireceği belirtilmişti. Ancak sektörel kaynaklardan 20 Haziran akşamı gelen müjde de akaryakıt zammının erteleneceği belirtilmişti. Ertelenen zam ile birlikte Temmuz ayında TV zammının birleşeceği hatta iki zammın bir arada 7 -8 TL’ye denk gelecek şekilde devreye alınacağı da iddia edilmişti. Ancak geçtiğimiz gece yarısı yapılan açıklamada acilen zam kararı verildi.

tll

MOTORİN VE BENZİNE ZAM

21 Haziran'da yapılacak olan zammın ertelenmesi akabinde geçtiğimiz akşam yapılan açıklamada gece yarısı itibari ile zam yapılacağı belirtildi. Ertelenen zamdan daha yüksek tutarlı bir zam kararı alındı bu kapsamda benzin fiyatlarına 2 lira 1 kuruş, motorin litre fiyatlarına ise 1 lira 69 kuruş zam uygulaması devreye girdi.

tll

Yapılan zam ile birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 40,34 liraya, Motorinin litre fiyatı ise 40,67 liraya yükseldi. Yapılan bu zammın yazın son zammı olmadığı belirtildi. Temmuz ayında açıklanacak olan ÜFE -TÜFE’ye göre ÖTV artışı da yapılacak. Bu kapsamda litre fiyatına yüzde 17 oranında zam yapılması bekleniyor. Bu zammın da 3 4 TL artış olarak yansıyabileceği hesaplandı.

Akaryakıt fiyatlarının bu artışı sadece sürücüyü değil, tüm ülkeyi yakından ilgilendiriyor. Söz konusu zam ile birlikte ulaşım maliyetleri zammı da yapılırken, tüm ürün ve hizmetlere de zam uygulaması devreye girebiliyor.

İLGİLİ HABERLER

Prim günü 9000'den 7200'e tak diye düşecek! EYT'siz erken emeklilik kapıda!

Faturada dev indirim programı! Emekliye 3.000 TL destek

Milyonlarca çalışana 9 bin 924 TL maaş bağlanıyor! 4 ay kesintisiz ödenecek

Yapı Kredi Haziran ayı promosyon kazananı oldu! Tutar 4 emekli maaşını geçti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
IBAN'dan para gönderen dikkat: 'Açıklamaya bunu yazın' Yoksa Masak devreye giriyor
2
3 bin lira emekli ikramiyesine, 2 bin lira ek ikramiye hesaplara 2 Nisan'dan önce aktarılacak
3
ÖTV ve MTV ödeyen araç sahiplerine duyuru! 146.000 TL geri iade alacaksınız
4
Bayram ikramiyeleri tekrardan hesaplandı: 3.000 Tl değil 2.250 TL- 1.500 TL ödeme yapılacak
5
İş Bankası promosyonu rekora doymuyor! Mayıs ayına özel tutar 28.000 TL'ye çıktı
6
15 Nisan'da fark attıran promosyon ödemeleri başladı! Garanti Bankası 21.000 TL açıkladı
7
Promosyon müjdesinin devi Akbank'tan geldi! 35.500 TL açıklama yapıldı

Prim günü 9000'den 7200'e tak diye düşecek! EYT'siz erken emeklilik kapıda!

KPSS'den 50 ve üzeri puan alana iş kapısı açıldı! Kamuya en az lise mezunu memur alımı başladı

Faturada dev indirim programı! Emekliye 3.000 TL destek

O kişilerin EYT'ye ihtiyacı yok! Tek formülle 12 yıl erken emeklilik kapıda!

Evde ne var ne yok hepsini toplayın! O tarihten sonra her birine para ödenecek

Yapı Kredi Haziran ayı promosyon kazananı oldu! Tutar 4 emekli maaşını geçti

Kredi kartından taksitli nakit avans çekenler eyvah diyecek! Beş parasız bırakacak karar çıktı

Marketlerde elden ödeme dönemi bitti! 8 Temmuz'a kadar kart çıkartmanız gerekiyor

Otomobil almak isteyenlere son 15 gün uyarısı! Yüzde 20'lik indirim treni kaçıyor

Ertelen zam şahlanarak geri döndü! Benzin ve motorine acil zam dün gece uygulandı

Sigortalı çalışanlar bayram edecek! Maaşa ek ödeme onaylandı: Hemen e-Devlet'ten başvurun

Milyonlarca çalışana 9 bin 924 TL maaş bağlanıyor! 4 ay kesintisiz ödenecek