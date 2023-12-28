Evine doğalgaz faturası gelen koşsun! Başvuran herkes tek şartla alacak

Doğalgaz faturalarınızı artık bu şekilde ödeyebilirsiniz! Faturasını alan soluğu bankada alıyor! Detaylar haberimizde.

Evine doğalgaz faturası gelen koşsun! Başvuran herkes tek şartla alacak
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Sıcaklıkların düşmesiyle artan doğalgaz faturalarını ödeyemeyen vatandaşlara büyük rahatlık geldi. Faturalandırma olanağının tüm başvuru sahipleri için geçerli olan tek bir koşulu bulunuyor. Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

DOĞALGAZ FATURASI SORUN OLMAKTAN ÇIKACAK

İGDAŞ'ın açıklamasına göre, geçen kış doğalgaz faturalarında uygulamaya konulan konfor ücretinin bu sene de devam ettirilmesine karar verildi. Karar İGDAŞ'ın internet sitesinden açıklandı. Faturalarını ödemekte zorluk çeken doğalgaz abonelerine büyük kolaylık yapıldı. Ev doğalgaz faturalarına ilişkin bu güzel haberden yararlanmak için kredi kartınız yeterli. Yüksek enflasyon, artan gıda fiyatları ve yüksek kiralar nedeniyle ne yapacağını bilemeyen milyonlarca vatandaşın doğalgaz faturalarında kolaylığa gidildi. İGDAŞ'ın yaptığı açıklamada, İstanbullulara 7/24 kesintisiz ve güvenli gaz tedariki sağlayan ve konforlu bir yaşam ortamı sunan İGDAŞ'ın, artan ısınma maliyetlerinin birlikte ödenmesini kolaylaştırmak amacıyla kredi kartı aboneliklerinde faizsiz ödeme kampanyası başlattığı duyuruldu.

Doğalgaz Faturası Sorun Olmaktan Çıkacak

İGDAŞ, açıklamasında taksit imkanı isteyen vatandaşların doğal gaz faturası ödemelerinde kullanmak üzere anlaşmalı bankalar Akbank, Denizbank, Garanti Bankası, Halk Bankası, İş Bankası, Kuveyt Türk, QNB Finansbank, Türkiye Finans, Vakıfbank, Alternatifbank, ICBC Bank, TEB, ING, Ziraat Bankası, Odeabank ve Yapı Kredi Bankaları'ndan birinden kredi kartlarının olması gerektiğini açıkladı. Doğalgaz faturasını bu bankalar aracılığıyla ödeyen vatandaşlar, faturalarını faizsiz 6 taksitle ödeyebiliyor. Doğalgaz faturasını bu şekilde ödeyen vatandaşlar kredi kartıyla alışveriş yapmış sayılmıyor.

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