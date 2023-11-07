Faizsiz evlilik kredisi için flaş uyarı: Bakanlık duyurdu

Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ile ilgili önemli gelişmeler duyuruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, evlenecek çiftlere 2 yıl geri ödemesiz ve faizsiz 150 bin TL'lik evlilik kredisi müjdesini verdi. Ancak, bu müjdenin duyurulmasının ardından sahte internet sayfaları aracılığıyla dolandırıcılık girişimleri tespit edildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, vatandaşları bu tür dolandırıcılıklardan korumak için uyarıda bulundu. İşte detaylar...





AİLE VE GENÇLİK FONU KURULMASI KANUN TEKLİFİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı kredi detaylarına göre, evlenecek çiftlere 2 yıl boyunca geri ödemesiz ve faizsiz olarak 150 bin TL kredi verilecektir. Bu kredi, Aile ve Gençlik Fonu tarafından sağlanacak olup, başvurular dijital bir sistem aracılığıyla yapılacaktır. Gençler, başvuru şartları hakkında dijital platformlarda bilgi alabileceklerdir.

Aile ve Gençlik Fonu'nun büyüklüğü, projenin ihtiyacına göre belirlenecek olup, yaklaşık olarak 4,5-5 milyar TL'lik bir kaynağın aktarılması düşünülmektedir. Bu kredi, gençlerin girişimlerine ve kalkınmalarına destek olmayı amaçlayan bir adımdır. Kredi, hiçbir faiz uygulanmaksızın verilecek ve geri ödeme şartlarıyla birlikte 4 yıl boyunca kullanılabilecektir.





Ancak, bu güzel müjdeyi suistimal eden sahte internet sayfaları tespit edilmiştir. Dolandırıcılar, vatandaşları 'evlilik kredisi' vaadiyle sahte internet sitelerine yönlendirerek para toplama girişimlerinde bulunmaktadır. Bu nedenle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dikkatli olunması gerektiğini ve resmi başvuruların dijital platformlar aracılığıyla yapılması gerektiğini vatandaşlara hatırlatmıştır.

Sonuç olarak, evlilik kredisi hakkında yapılan dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olunmalı ve resmi kanallar aracılığıyla başvurular gerçekleştirilmelidir. Bu kredi, genç çiftlere önemli bir destek sağlayacak ve ekonomik yüklerini hafifletecektir.

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Aile ve Gençlik Fonu'nun uygulanmaya başlanacağı illeri açıkladı. İlk etapta Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay ve Malatya'da faaliyete geçecek olan bu proje, daha sonra 11 ilin bazı ilçelerini de içerebilir. Projenin yaş sınırlaması ise ilin ve bölgenin gereksinimlerine göre değişkenlik gösterecektir. Bu nedenle kesin bir yaş sınırı belirlenmemiştir. Amacı, tüm gençlerin bu fonda faydalanabilmesini sağlamaktır.

Ayrıca, bu fonun bürokrasiye az yer bırakacak şekilde yönetilmesi ve kararların hızla alınabilmesi hedeflenmektedir. Bakanlık, bu projenin tüm Türkiye genelindeki gençlere ulaşmasını arzu etmektedir.

Ancak, bu olumlu gelişmelerin yanı sıra sahte internet siteleri üzerinden yapılan dolandırıcılık girişimleri endişe yaratmaktadır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, vatandaşları bu konuda uyararak resmi kanallar dışında başvurular yapmamaları gerektiğini vurgulamıştır.

Sonuç olarak, Aile ve Gençlik Fonu'nun uygulanacağı iller ve yaş sınırlaması bölge ihtiyaçlarına göre belirlenecektir. Proje, bürokrasiyi azaltmayı ve hızlı kararlar almayı hedeflemektedir. Ancak, vatandaşların sahte internet siteleri konusunda dikkatli olmaları gerekmektedir. Meclis'ten geçen kanun teklifi ve projenin ayrıntıları ise merak konusudur.