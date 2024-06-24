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Faturada dev indirim programı! Emekliye 3.000 TL destek

Ocak ayında yapılan emekli düzenlemesi akabinde en düşük emekli maaşı 10.000 TL’ye yükseltilmişti. Temmuz ayında bu rakamın 13.000 TL civarına yükseleceği tahmin edilirken, emekliye bankaların sunduğu fırsatlar konusunda Haziran ayının kampanyalarının sonuna geldiği biliniyor.

Yayın Tarihi: 24.06.2024 13:35
Güncelleme Tarihi: 24.06.2024 13:35
Faturada dev indirim programı! Emekliye 3.000 TL destek

16 milyondan fazla emekli Temmuz ayında maaşlara yapılacak olan zamlar ile alakalı olarak gelişmeleri yakından takip ediyor. Emekliye enflasyona ek olarak refah payı zammının da devreye alınacağı tahmin edilirken, yüzde 30-35 arası zam yapılacağı tahmin ediliyor. Emekliye özel olarak bir çok sosyal destek gelişmesi sunan hükümetin yanı sıra belediyeler tarafından da bir çok destek imkanı açıklanmaya devam ediyor. Başkan adayları seçim manifestolarını gün gün yerine getirme adına meclis toplantılarını düzenlerken, emeklinin cebine yarayacak bir çok destek ödemesi de yapılıyor. Öte yandan bankalar tarafından da bir çok destek sağlanabiliyor. Emekli promosyonları en dikkat çeken ek ödemeler olarak bilinirken bankalar tarafından ek avantajlar da dikkat çekiyor.

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Ocak ayında yapılan emekli düzenlemesi akabinde en düşük emekli maaşı 10.000 TL’ye yükseltilmişti. Temmuz ayında bu rakamın 13.000 TL civarına yükseleceği tahmin edilirken, emekliye bankaların sunduğu fırsatlar konusunda Haziran ayının kampanyalarının sonuna geldiği biliniyor. Haziran ayında gerek emekliye gerekse de çalışana fark etmeksizin en çok dikkat çeken ek ödeme, TEB tarafından açıklanan 3.000 TL hediyesi olarak dikkat çekiyor.

TEB 3000 TL KAMPANYASI

TEB fatura kampanyasında 1 sene içerisinde 3000 TL indirim yapacağını açıkladı. Bu kapsamda Her fatura talimatına yüzde 20 indirim avantajı sağlanacağını belirtti.

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Fatura başına yüzde 20 indirim yapılacağını belirten banka, ayda toplam fatura başına50 TL total 250 TL destek sağlayacak iken, senede 3000 TL’ye varan indirim avantajını sundu.

TEB Haziran ayı kampanyası olarak çok dikkat çeken fatura talimatı kampanyasında TEB Kredi Kartları ile yapılan başvurular değerlendirilecek. Fatura başına en fazla 50 lira, ayda toplamda 250 lira destek sağlayacağını belirten banka kampanyasında en fazla tutar 3000 TL olacağı açıklandı. Vadesiz hesaptan ve eskiden verilen talimatların kampanyaya dahil olmayacağını belirten banka, TEB kredi kartlarının talimat süresince açık olması zorunluluğunu da kampanya şartlarında açıkladı

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Faturada dev indirim programı! Emekliye 3.000 TL destek

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