Faturalara 6 aylık destek! 6 ay boyunca cepten 1 TL ödenmeyecek

Haziran ayının sonuna sayılı günler kala Haziran ayı kampanyaları ile alakalı olarak kapanya uyarıları yakından takip ediliyor. Bankalar müşterilerinin memnuniyetini sağlamak adına ürün ve hizmet kullandırma konusunda kampanyalarını sunarken, Yapı Kredi’nin sunduğu kampanya faturalı hat sahiplerini yakından ilgilendiriyor. Yapı Kredi Bankası’na yeni müşteri olan bireyin faydalanacağı bedava fatura kampanyasında müşteri olunması sürecinde "SUPERFATURA" kodunun kullanılması gerekiyor.

11 Haziran’da başlayan kampanyanın ay sonunda biteceği belirtilirken, ilk defa banka ile tanışacak olan müşterinin belli başlı şartları taşıması durumunda 6 ay boyunca fatura yükünden kurtulacağı müjdesi verilmiş bulunuyor.





YAPI KREDİ SUPER FATURA KAMPANYASI

Yapı Kredi müşterisi olunması akabinde kredi kartı başvurusu yapmak ve başvurunun onay alması gerekiyor. Kredi kartının kullanıma açılması akabinde kampanyadan faydalanılacağı da belirtildi. Ancak dikkat edilmesi gereken husus, referans kodu olarak bilinirken, müşteri olunması sırasında özellikle de yukarıda bahsi geçen kodun referans kodu alanına kopyalanması gerekiyor.





İşlemlerin tamamlanması akabinde yeni fatura talimatı verilmesi ile kampanyaya devam edileceği bilgisi sunulurken, 30 Haziran’a kadar da talimatı verilen faturanın 1 kere ödenmesi gerekiyor. Banka tarafından yapılan açıklamada Fatura tutarının en fazla 300 TL'si nin geri iade olarak ödeneceği belirtilirken, Düzenlenen kampanya sadece cep telefonu faturalarına geri iade sağlamaktadır. her ayın cep telefonu faturası talimatının sonraki ayın 10'una kadar müşteriye indirim yüklemesi olarak yeni açtığı kredi kartına yatırılacaktır.