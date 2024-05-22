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Fitch Ratings: Küresel enflasyon düşüyor, ancak hizmet sektörü fiyatları direnç gösteriyor

Fitch Ratings, küresel enflasyon oranlarının düştüğünü ancak hizmet sektörü fiyatlarındaki inatçı artışın bu düşüşleri aksattığını belirtti. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 22.05.2024 21:13
Güncelleme Tarihi: 22.05.2024 21:13
Fitch Ratings: Küresel enflasyon düşüyor, ancak hizmet sektörü fiyatları direnç gösteriyor

Fitch'ten küresel hizmet enflasyonunun "yapışkan" kalacağı beklentisi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, küresel enflasyon oranlarının düşüş eğiliminde olduğunu, ancak hizmet sektörü fiyatlarındaki dirençli artışın bu düşüşleri yavaşlattığını açıkladı. Fitch'in analizine göre, özellikle konut maliyetleri gibi yüksek hizmet enflasyonu, gelişmiş ekonomilerde önemli bir etken olarak öne çıkıyor.

Gıda ve Enerji Fiyatlarındaki Düşüş

Fitch Ratings tarafından yapılan açıklamada, enflasyonun, gıda ve enerji fiyatlarındaki artışın tersine dönmesinin yardımıyla hızla yavaşladığı belirtildi. Çekirdek enflasyonun da düştüğü ve birçok ülkede salgın öncesi eğilimine ya da genel olarak istikrarlı seviyelere döndüğü ifade edildi.

Hizmet Enflasyonunun Direnci

Ancak açıklamada, çekirdek mal fiyatlarının doğrudan düşeceğine dair çok az işaret olduğu vurgulandı. Bu durum, enflasyonun sürdürülebilir şekilde hedefe dönmesi için hizmet enflasyonunun daha da düşmesi gerektiği anlamına geliyor. Fitch'in analizleri, hizmet enflasyonunun "yapışkan" kalacağını ve bu nedenle küresel enflasyon oranlarındaki düşüşün yavaşlayabileceğini gösteriyor.

Konut Maliyetleri ve Hizmet Enflasyonu

Kuruluşun açıklamasında, konut maliyetlerinin de özellikle gelişmiş ekonomilerde yüksek hizmet enflasyonuna katkıda bulunduğuna dikkat çekildi. Bu, genel enflasyon düşüşünü yavaşlatan önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.

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