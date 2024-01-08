Flaş emekli maaşı kararı! Bankaların hatası ortaya çıktı Geri ödeme alacaksınız

Yargıtay tarafından emekli maaşları ile alakalı gündem oluşturacak bir karar geldi. Şu sıralar ekonomi gündeminde emekli maaş zamları yer alırken, bugün düzenlenecek olan toplantı sonrasında refah payı ile alakalı açıklama yapılacağı tahmin ediliyor. Emeklinin maaşı bir çok sebeple kesilebiliyor. Emekli maaşı hesabına az yatan emekli, bankadan kesilen miktarın tamamını belirlenen şartları sağlaması durumunda geri alabiliyor.

Ancak emeklinin maaşında kesinti yapılması sadece nafaka ödemeleri sebebiyle olabileceği, başka cezai kesintilerin, maaşa yansıtılamayacağı kararı Yargıtay tarafından açıklanmış bulunuyor.

YARGITAY'DAN EMEKLİ MAAŞI HACZİ AÇIKLAMASI

Bu kapsamda emeklinin aylık ve ödenekler ile alakalı bankalar tarafından haciz işlemlerine dahil olamayacağı ve maaşlara bloke konulamayacağı kararı açıklanmış bulunuyor. Yargıtay tarafından açıklanan karar doğrultusunda emekli maaşlarının yaşam hakkı olarak değerlendirmeye alındığı sunulurken, emeklinin kredi borcu gibi sebeplerle kesinti yapılamayacağı onayı verildi. Maaşına bu borçları sebebiyle kesintiye gelen emekli dava açması durumunda iade talep edebilecek. Bu kapsamda bankaya açılan dava kapsamında kesinti miktarı emekliye geri ödenecek.





BANKALAR EMEKLİ MAAŞINDA KESİNTİ YAPAMAYACAK

Yargıtay tarafından alınan kararlar doğrultusunda bankalar, emeklinin maaşından kredi borcu ya da senet borçları sebebiyle kesinti yapamayacak ya da maaşı haciz edemeyecek. Kanunlarda emekli maaşlarına SGK prim borcu ya da nafaka borcu sebebiyle haciz konulabilmektedir. Anayasanın 88. maddesine göre prim ödemeleri ile birlikte nafaka ödemeleri emekli aylığı ile haciz edilebilecek iken bunun için belirli bir tutar da mevcuttur. El konulacak olan borç tutarı aylık miktarı, emekli aylığının 4'te birinden az olması gerekmektedir

EMEKLİ MAAŞ HACZİNE HAKEM HEYETİ BAŞVURUSU

Bu kesintinin kaldırılması adına tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılması yeterli olacaktır. Emekli maaşına haciz uygulanamayan borçların, emekli üzerine kayıtlı olan ev, araba ya da arazi gibi mallara icra getirilerek yapılabileceği açıklanmış bulunmaktadır. Bunun için emekli olan kişinin onayı da gerekmektedir. Yargıtay tarafından emekli maaşları için verilen bu karar emeklilerin haklarını korumaya öngörmektedir