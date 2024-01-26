Garanti BBVA, İş Bankası, Vakıfbank'tan yeni özellik: Borç para isteme hezimeti geride kalacak

Birçok banka Ocak ayının bitmesine ramak kala 2024'ün en dikkat çeken programı ''Ödeme İste'' uygulamasını devreye soktu. Garanti Bankası ile başlayan Ödeme İste furyası Vakıfbank ile devam ederken, İş Bankası da devreye girmiş iken diğer bankaların da uygulamayı sunacağı tahmin ediliyor.

Garanti BBVA, İş Bankası, Vakıfbank'tan yeni özellik: Borç para isteme hezimeti geride kalacak
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Bankalar 2024 yılına özel kampanyalarını duyurmaya devam ediyor. Bu kampanyalar arasında yeni başlayan bir çok özellik mobil uygulamaya özel müşteriye tanıtılmaya devam ediyor. Birçok banka Ocak ayının bitmesine ramak kala 2024'ün en dikkat çeken programı ''Ödeme İste'' uygulamasını devreye soktu. Garanti Bankası ile başlayan Ödeme İste furyası Vakıfbank ile devam ederken, İş Bankası da devreye girmiş iken diğer bankaların da uygulamayı sunacağı tahmin ediliyor.

Müşterilerinin ödeme işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla bankalar yeni uygulamalarını devreye sokmaya devam ediyor. Bankacılık işlemlerinin kolaylaştırılması ve oturulan yerden tek tıkla işlemlerin tamamlanması adına bankalar tarafından sunulan bir çok gelişme mevcut

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Bankalar tarafından açıklanan yeni bir program olarak bilinen ''Ödeme İste'' programında banka müşterisi ya da Şahıs firması müşterileri yakınlarından para transferi talep edebilmekteyken, kendilerine gelen talepleri de internet bankacılığı ya da mobil uygulama üzerinden takip edebilmektedir. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından uzun zamandır çalışmaları devam eden proje kapsamında hayata geçirilen ''Ödeme İste'' programı ile birlikte banka müşterileri internete giriş yaparak tanıdıklarından ödeme isteyebilmektedir. Kendi bulunduğu bankadan ödeme isteği alabilen ya da gönderebilen müşteriler bunu mobil uygulama ya da internet bankacılığı üzerinden tamamlayabilmektedir. Hem Ödeme yapacak hem de ödemeyi alacak birey tarafından kolay ve güvenli bir çözüm sunan program Garanti Bankası ve Vakıfbank tarafından uygulamaya alınmış bulunmaktadır.

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Konu ile alakalı olarak Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Murat Çağrı Süzer program kampanyası ile alakalı tanıtım paylaşımında '' Örneğin harçlık isteme, acil nakit ihtiyacı ya da beklenen ödemeler gibi durumlarda dijital kanallarımızdan kolayca para transferi talep edebiliyorlar. Garanti BBVA olarak, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıracak ürün ve hizmetleri sunmaya devam edeceğiz.' dedi.

Dijital bankacılık deneyimlerinin gelişmesi adına bankalar tarafından birçok program devreye sokulmaya devam ediyor. Mobil uygulama üzerinden transfer işlemleri, gelir gider, bütçe planlaması, nakit akışı gibi birçok hizmet sağlanırken ödeme iste özelliği de yenilikçi fırsatlar arasında yer almaktadır.

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