Gram altında fırtınalar kopacak! O tarihi bekleyen paraya para demeyecek

GRAM ALTIN 2024 TE NE OLACAK?

2023 yılı bitti ancak 2023 teki en yüksek getiri sağlayan yatırım araçları belli oldu. 2023’te en çok kazandıran yatırım aracı altın oldu. Yastık altı olarak tabir edilen ve ülkede büyük ölçüde güvenilen yatırım araçları arasında başta gelen altın 2024 yılında ne olacak. Yatırımcılar altının 2024 yılında kazandırıp kazandırmayacağını merak ediyor. İşte uzmanların yorumları





2023 yılında yüzde 83 getiri sağlayan altın 2024 yılında da beklentileri yüksek olan yatırım aracı.

Dövize göre ele alındığında altın yatırım aracı olarak en çok kazandıran kazanç kapısı olduğunu ifade eden Ekonomistt Salih Özman, altın yatırımcılarının en çok gram altından kazanç elde ettiğini belirtti. Altın yatırımcıları dolar euro ve enflasyona nazaran daha hazla kazanç sağlamış oldular.

ALTININ YORUMU

2023 yılı balında bin 119 TL olan altının gramı, yılsonunda 2 bin 32 TL’den yıla veda etti. Enflasyon yüzde 67 olurken geçtiğimiz yılda altın enflasyondan yüzde 17 daha fazla kazandırdı. Altın genel anlamda tüm dünyada en çok kazandıran yatırım aracı oldu. Uzmanlar altının yükselişine bu yıl da devam edeceğini belirterek Özman, altın bu yıl da en çok tercih edilen yatırım araçlarından olacak. 2024’ün ilk yarısından sonra ONS altının 2300 dolara yükselebilir.