Gram altında fırtınalar kopacak! O tarihte görülecek rakama kimse inanamayacak

GRAM ALTIN 2024'TE UÇACAK...

Altın fiyatları ile ilgili olarak hemen hemen tüm ekonomistler 2024 yılında hızla yükseliş olacağından bahsediyor. Altının resmen altın çağını yaşayacağını belirten ekonomistlerden biri olan Ekonomist Hatice Kolçak, 2024 yılı için beklentilerini açıkladı. İşte Kolçak’ın yeni yıl tahmini….





Ünlü ekonomist Kolçak altının 2024 yılında zirvelere doymayacağını ve gram altının 3 bin lira olacağını belirtti. Kolçak yatırımcılar için altın ile ilgili değerlendirmelerde bulundu işte detayları….

2023 yılında rekor bir kapanışa imza atan altının 2024 te de kendinden sıkça söz ettireceğini belirten Hatice Kolçak altın yatırımcısının 2024 te mutlu olacağını belirtti.

Gram altının yeni yılın başlaması ile yükselişini de başlattığına değinen Kolçak 3 bin TL seviyelerinin de görüleceğini belirtti. Altın yatırımcısının altın alacaksa elini hızlı tutması gerektiğini belirtirken yükseliş tirendini de sürdüreceğini belirtti.

REKOR ÜSTÜNE REKOR

Gram altının 2023 yılında rekor tazelediğinden de bahseden Kolçak 2024 yılı tahminlerinin de altında daha fazla rekor beklentisi olduğunu vurguladı. Altının yükselişindeki en büyük sebebin ons altın fiyatının 2 bin liranın üzerine çıkması olduğunu belirten Kolçak

Yılın ikinci çeyreğinden sonra altın üzerindeki baskılarında azalacağını belirtti.

Yükselişin devam etmesi için ons altının 2 bin 80 seviyesinin altına kesinlikle düşmemesi gerektiğini belirten kolçak gram altın için 3 bin seviyelerini işaret etti.