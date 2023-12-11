Gram altında ipler kopuyor! O tarihte gram başı 1000 TL uçacak

Altın piyasasında yaşanan son dalgalanmalar ve uzmanların değerlendirmeleri, yatırımcıları heyecanlandırmaya devam ediyor. Gram altın, tüm zamanların rekorunu kıran ons altın tarafından desteklenerek 1800 lira seviyelerinde seyrediyor. Ancak, piyasada dikkat çeken bir tahmin, fiyatların 1000 lira birden değişeceğine işaret ediyor.



ONS ALTIN 2037 TL OLDU





Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, piyasalardaki hareketlilik sonrasında altın fiyatlarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Dün yaşanan sert dalgalanmanın ardından ons altının 2037 lira seviyesine kadar yükseldiğini belirten Memiş, bu durumu "sağlıksız yükselişler" olarak nitelendirdi.

Agresif yükselişlerin özellikle Asya piyasalarının açıldığı anlarda yaşandığını ifade eden Memiş, bu durumun gece piyasalar kapalıyken gerçekleştiğini ve sağlıksız yükselişlere neden olduğunu belirtti. Ancak, daha sonra fiyatların normalleştiğini ve gerileme yaşandığını sözlerine ekledi.

Gram altın tarafında da normalleşme görüldüğünü vurgulayan uzman, yatırımcılara ons altın fiyatlarını yakından takip etmeleri konusunda uyarılarda bulundu. Aralık ayı içinde ons altının 2000 doların altına sarkmasını bekleyen Memiş, bu beklentiyi sert yükselişler sonrasında revize ederek yeni destek seviyesini 2020 dolar olarak belirledi.

Altın fiyatlarındaki dalgalanmalara rağmen elinde altın bulunduran yatırımcılara uzun vadeli bir perspektifle bakmalarını öneren Memiş, 2024 yılı için ons altında 2350 dolar seviyesini hedeflediklerini belirtti. Ayrıca, 2024 hedeflerini biraz yükselterek 2500 lira ve devamında 2700 lira seviyelerini takip ettiklerini ifade etti.