DOLAR
34,62 0,06%
EURO
36,6 -0,02%
ALTIN
2.944,49 -0,24%
BITCOIN
3.291.457,91 1,31%

Halkbank promosyonda rekor tazeledi! Aralık ayı promosyonunu 75.500 TL’ye yükseltti

Bankalar tarafından emekli promosyonları ile alakalı revize ay ay yapılmaya ve kampanyalar güncellenmeye de devam ediyor.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 12:30
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 12:30
Halkbank promosyonda rekor tazeledi! Aralık ayı promosyonunu 75.500 TL’ye yükseltti

Emeklisi çalışanı maaşların ceplerde durmadığı enflasyonun hakim olduğu şu günlerde kendisine sağlanacak olan ek ödemeler ile alakalı gelişmeleri yakından takip ediyor. Emekli promosyonları geçtiğimiz Mart ayında Erdoğan’ın talimatı ile yükseltilirken, sonrasında ise Temmuz maaş zammı sonrasında maaş aralığı değişen emekli, zamlı promosyonlardan faydalanmıştı. Hal bu iken emekli yeni promosyon anlaşmaları adına Ocak ayını beklemeye koyuldu. Öyle ki maaşların artışı ile maaş aralığı değişen emekli, bir üst kademeden promosyon ödemesi alabilecek. Bankalar tarafından emekli promosyonları ile alakalı revize ay ay yapılmaya ve kampanyalar güncellenmeye de devam ediyor. Promosyon tutarları emeklilerde ve çalışanlarda farklılık gösteriyor.  

Halkbank promosyonda rekor tazeledi! Aralık ayı promosyonunu 75.500 TL’ye yükseltti

Emekli promosyonları kampanyalar ile birlikte 24.000 TL’ye kadar ulaşabilmekte iken çalışanlarda durum biraz farklı seyrediyor. Emekli promosyonlarından faydalanmak isteyen emekli, kendi bankasını kendi seçerken, çalışanlarda ise çalıştığı kurum yetkilileri ve bankalar arasında düzenlenen görüşmeler akabinde en yüksek ödemeyi yapan banka ile mutabakat sağlanıyor.  

Belediye, MEM ve diğer kurumlarla alakalı promosyon açıklamaları gün gün kamuoyuna sunulurken, geçtiğimiz gün yapılan açıklamada 75.500 TL promosyon ödemesi yapılacağı açıklanmış bulunuyor.  

Halkbank promosyonda rekor tazeledi! Aralık ayı promosyonunu 75.500 TL’ye yükseltti

REKOR MEM PROMOSYONU 

MEM promosyonları ile alakalı gün gün yeni varılan mutabakatlar konusunda bilgilendirmeler sunuluyor. Halk Bankası ile imzalanan yeni bir promosyon anlaşması, çalışanın aklını başından alırken, söz konusu açıklama ÇAY ilçesinden gelmiş bulunuyor.  

Çay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, "İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz promosyon anlaşması yapıldı. Düzenlenen ihale sonucunda Halk Bankası 75.500 TL teklif ederek ihaleyi kazandı. Yapılan anlaşmanın tüm camiamıza hayırlı olmasını dileriz" sözleriyle müjdeyi duyurdu.   

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 9.000 TL Pazar Desteği Duyurusu! Hemen Ödenecek

Aile Bakanlığı’ndan 2025’te kredi desteği müjdesi! Binlerce kişiye daha faizsiz verilecek

PTT taraflarında hareketlenme başladı! Yoksa PTT personel alımı müjdesi mi geliyor

Emekliye 10.000 TL pazar desteği müjdesi! Tarih vererek açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Halkbank promosyonda rekor tazeledi! Aralık ayı promosyonunu 75.500 TL’ye yükseltti
2
Her çalışanın maaşı artacak! AK Parti’den vergi dilimi hazırlığı
3
Aile Bakanlığı’ndan 2025’te kredi desteği müjdesi! Binlerce kişiye daha faizsiz verilecek
4
Yeni yıla kadar borcunu kapatmayan hapı yuttu! Yeni zamlar akıllara zarar gelecek
5
Emeklilere 9.000 TL Pazar Desteği Duyurusu! Hemen Ödenecek
6
Aralık Gelmeden Zam Müjdesi Geldi! Maaşlar Yüzde 100 Arttı!
7
Art arda gelen zamlara hazırlanın! Pompalar yine güncelleniyor

Aile Bakanlığı’ndan 2025’te kredi desteği müjdesi! Binlerce kişiye daha faizsiz verilecek

Emeklilere 9.000 TL Pazar Desteği Duyurusu! Hemen Ödenecek

Halkbank promosyonda rekor tazeledi! Aralık ayı promosyonunu 75.500 TL’ye yükseltti

Her çalışanın maaşı artacak! AK Parti’den vergi dilimi hazırlığı

Aralık Gelmeden Zam Müjdesi Geldi! Maaşlar Yüzde 100 Arttı!

Yeni yıla kadar borcunu kapatmayan hapı yuttu! Yeni zamlar akıllara zarar gelecek

PTT taraflarında hareketlenme başladı! Yoksa PTT personel alımı müjdesi mi geliyor

Art arda gelen zamlara hazırlanın! Pompalar yine güncelleniyor

Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Zammı Açıklaması: 'Hazırız!'

O markette indirim şenliği başladı! 40’lısı 200 TL’den ucuza satılacak

Milyonlarca Bağ-Kur’lu bu açıklamayı beklemekteydi: 7200 gün sonrası ne olacak?

Emekliye 10.000 TL pazar desteği müjdesi! Tarih vererek açıklandı