Halkbank promosyonda rekor tazeledi! Aralık ayı promosyonunu 75.500 TL’ye yükseltti

Emeklisi çalışanı maaşların ceplerde durmadığı enflasyonun hakim olduğu şu günlerde kendisine sağlanacak olan ek ödemeler ile alakalı gelişmeleri yakından takip ediyor. Emekli promosyonları geçtiğimiz Mart ayında Erdoğan’ın talimatı ile yükseltilirken, sonrasında ise Temmuz maaş zammı sonrasında maaş aralığı değişen emekli, zamlı promosyonlardan faydalanmıştı. Hal bu iken emekli yeni promosyon anlaşmaları adına Ocak ayını beklemeye koyuldu. Öyle ki maaşların artışı ile maaş aralığı değişen emekli, bir üst kademeden promosyon ödemesi alabilecek. Bankalar tarafından emekli promosyonları ile alakalı revize ay ay yapılmaya ve kampanyalar güncellenmeye de devam ediyor. Promosyon tutarları emeklilerde ve çalışanlarda farklılık gösteriyor.

Emekli promosyonları kampanyalar ile birlikte 24.000 TL’ye kadar ulaşabilmekte iken çalışanlarda durum biraz farklı seyrediyor. Emekli promosyonlarından faydalanmak isteyen emekli, kendi bankasını kendi seçerken, çalışanlarda ise çalıştığı kurum yetkilileri ve bankalar arasında düzenlenen görüşmeler akabinde en yüksek ödemeyi yapan banka ile mutabakat sağlanıyor.

Belediye, MEM ve diğer kurumlarla alakalı promosyon açıklamaları gün gün kamuoyuna sunulurken, geçtiğimiz gün yapılan açıklamada 75.500 TL promosyon ödemesi yapılacağı açıklanmış bulunuyor.

REKOR MEM PROMOSYONU

MEM promosyonları ile alakalı gün gün yeni varılan mutabakatlar konusunda bilgilendirmeler sunuluyor. Halk Bankası ile imzalanan yeni bir promosyon anlaşması, çalışanın aklını başından alırken, söz konusu açıklama ÇAY ilçesinden gelmiş bulunuyor.

Çay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, "İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz promosyon anlaşması yapıldı. Düzenlenen ihale sonucunda Halk Bankası 75.500 TL teklif ederek ihaleyi kazandı. Yapılan anlaşmanın tüm camiamıza hayırlı olmasını dileriz" sözleriyle müjdeyi duyurdu.