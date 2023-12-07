Hasatı sekiz ay süren ürünün tanesi 15 TL’den satılıyor! Üreticiler bayram edecek

Ülkemizin gül üretimi merkezleri arasında yer alan Mersin’deki seralarda gül üretimi halen daha devam ediyor. Kazancının iyi olmasından dolayı her geçen gün gül üretimi ve hasatı yayılıyor. Kent için alternatif bir hasat türü olarak başlatılmış olan gül üretimi, şu anda kentin bir çok noktasında aktif bir şekilde üretilmeye devam ediliyor. Mersin Ziraat Odası Başkanı olan Musa Yılmaz üreticilerin muhakkak alternatif ürünlere yönelmesi gerektiğinin altını çizerek; "Bizlerde örnek olsun diye gül serasını Mersin’de yaptık. E az 15 - 20 dönüm narenciye üzerinden alacağımız parayı dikmiş olduğumuz yıl gülden aldık." sözlerini dile getirdi.





TANESİ 15 TL’DEN SATIŞTA

Gül üretiminin ve beraberinde kesme çiçeğin, özellikle son dönemler içersinde üretim merkezi Mersin olarak biliniyor. Her geçen gün Mersin’de gül ve kesme çiçek üretimi artışa geçiyor. Özellikle de Akdeniz ilçesinde yoğun olarak üretimi yapılan bu ürünlerin kazancının iyi olmasından kaynaklı, diğer ilçelerde de üretilmeye başlandığının altı çizildi. Dönem içersinde gül üretimi kapsamında Mersin’de üretimi 372 dekar alanında toplamda 15 milyon 810 bin adet olarak gerçekleştirildiği öğrenilen bilgiler arasında. Türkiye 101 milyon 204 bin adet kesme gülün üretiminin ise %15,6 oranı Mersin'den karşılıyor. Özellikle de kış ayları içerisinde ülkedeki gül üretiminin %30'unu karşılayan Mersin, gülün tanesini 15 TL’den satışa çıkartıyor. Özel günler kapsamında ise bu fiyat değişiklik gösterebiliyor.