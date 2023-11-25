Her dediği tutan Hatice Kolçak duyurdu! Altın fiyatları 1200 TL birden uçacak: Borcu olan yandı

İnsanlar yatırımlarını enflasyona karşı korumak adına güvenli liman arayışındalar. Birçok vatandaş tarafından yatırım aracı şeklinde kullanılan altın ile dolarda taşınabilirlik devam ediyor. Bu süreçte ise yatırımcılar hem ekonomistleri hem de ekonomik gelişmeleri çok yakından takip etmektedir. Doğru tahminleriyle ünlü Hatice Kolçak'tan altının gramına ilişkin yeni uyarılar yapıldı.





Ekonomist Hatice Kolçak, aştın ve dövizin gidişatına ilişkin yaptığı açıklamasında önümüzdeki haftada altın piyasası açısından ne anlama geleceğini detaylı bir şekilde anlatıyor. Eldeki verilere göre ABD'de enflasyon rakamlarının artacağını öngören Kolçak, enflasyonun beklentileri aşması durumunda altın alma fırsatının ortaya çıkabileceğine inanıyor. Kolçak'a göre 2024 yılın içerisinde altın fiyatlarının artması bekleniyor.

Kendi hesaplamalarına göre ise, 1 gram altının fiyatının 2 bin 500 ila 3 bin lira arasında olabileceğini, hatta ve hatta 3 bin 150 lirayı aşabileceğini söylerken gelecek yıl altının ons başına 2.070 doları aşabileceğini de ifade etti. Yani Hatice Kolçak'ın değerlendirmelerine göre 1.800 liradaki gram altının 1.200 liralık dalgalanmalarla 3.000 liraya ulaşması bekleniyor.